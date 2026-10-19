Netflix odpala święta. Gwiazdy "Plotkary" i "Nie z tego świata" w nowym romansie

Nowy świąteczny hit Netflixa to adaptacja znanej książki

Netflix od lat serwuje widzom proste, świąteczne produkcje, w klimacie stacji Hallmark. Najnowsza propozycja została oparta na wydanej w 2022 roku powieści Katherine Center pt. "The Bodyguard". Twórcy zdecydowali się jednak na zmianę tytułu, by uniknąć bezpośrednich skojarzeń ze słynnym filmem z Whitney Houston i Kevinem Costnerem. Ostateczny tytuł filmu to "W te święta mam cię na oku", a został on wybrany w wyniku akcji zorganizowanej w internecie z udziałem czytelników.

Jak dobrze znasz najpopularniejsze filmy świąteczne? QUIZ Pytanie 1 z 6 Gdzie rozgrywa się akcja filmu "Love Actually"? w Nowym Jorku w Amsterdamie w Seattle w Londynie Następne pytanie

"W te święta mam cię na oku" na Netflixie - kogo zobaczymy na ekranie?

Historia osadzona jest w realiach Stanów Zjednoczonych i skupia się na twardej ochroniarce. Jej zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa gwieździe kina akcji, która stała się celem stalkera. Sprawa komplikuje się, gdy celebryta żąda, by podczas pobytu na rodzinnym ranczu z okazji świąt, ochroniarka wcieliła się w rolę jego narzeczonej.

W rolach głównych występują Leighton Meester (znana jako Blair z "Plotkary") oraz Jared Padalecki (Sam z "Supernatural"). Na ekranie pojawią się również m.in. Andie MacDowell, CM Punk, Walker Hayes, Noah LaLonde i Toby Sandeman.

PRZECZYTAJ TEŻ: Drugi sezon "Crystal Lake". Twórca zdradza przyszłość prequela "Piątku trzynastego"

Za kamerą stanęła Elizabeth Allen Rosenbaum, znana widzom z pracy nad "Purpurowymi sercami" czy serialem "Ginny & Georgia". Scenariusz to dzieło Erina Cardillo i Richarda Keitha, którzy pracowali m.in. przy komedii "Jak romantycznie!" z Rebel Wilson. Katherine Center, autorka oryginału, brała aktywny udział w powstawaniu filmu, co stanowi dobrą wiadomość dla fanów jej twórczości. Z efektami ich pracy będziemy mogli zapoznać się już 18 listopada, w dniu premiery filmu na Netflixie.

Zwiastun komedii "W te święta mam cię na oku"

Dlaczego "Carrie" tak bardzo różni się od książki Kinga? Mike Flanagan ujawnia nam kulisy serialu Prime Video | Wywiady ESKA

PRZECZYTAJ TEŻ: "The Office PL" wraca z 6. sezonem. Znamy datę premiery nowych odcinków