Netflix odpala święta. Gwiazdy "Plotkary" i "Nie z tego świata" w nowym romansie

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Nowy świąteczny hit Netflixa to adaptacja znanej książki
Netflix od lat serwuje widzom proste, świąteczne produkcje, w klimacie stacji Hallmark. Najnowsza propozycja została oparta na wydanej w 2022 roku powieści Katherine Center pt. "The Bodyguard". Twórcy zdecydowali się jednak na zmianę tytułu, by uniknąć bezpośrednich skojarzeń ze słynnym filmem z Whitney Houston i Kevinem Costnerem. Ostateczny tytuł filmu to "W te święta mam cię na oku", a został on wybrany w wyniku akcji zorganizowanej w internecie z udziałem czytelników.
"W te święta mam cię na oku" na Netflixie - kogo zobaczymy na ekranie?
Historia osadzona jest w realiach Stanów Zjednoczonych i skupia się na twardej ochroniarce. Jej zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa gwieździe kina akcji, która stała się celem stalkera. Sprawa komplikuje się, gdy celebryta żąda, by podczas pobytu na rodzinnym ranczu z okazji świąt, ochroniarka wcieliła się w rolę jego narzeczonej.
W rolach głównych występują Leighton Meester (znana jako Blair z "Plotkary") oraz Jared Padalecki (Sam z "Supernatural"). Na ekranie pojawią się również m.in. Andie MacDowell, CM Punk, Walker Hayes, Noah LaLonde i Toby Sandeman.
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Znamy datę premiery "W te święta mam cię na oku" na Netflixie
Za kamerą stanęła Elizabeth Allen Rosenbaum, znana widzom z pracy nad "Purpurowymi sercami" czy serialem "Ginny & Georgia". Scenariusz to dzieło Erina Cardillo i Richarda Keitha, którzy pracowali m.in. przy komedii "Jak romantycznie!" z Rebel Wilson. Katherine Center, autorka oryginału, brała aktywny udział w powstawaniu filmu, co stanowi dobrą wiadomość dla fanów jej twórczości. Z efektami ich pracy będziemy mogli zapoznać się już 18 listopada, w dniu premiery filmu na Netflixie.
Zwiastun komedii "W te święta mam cię na oku"
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