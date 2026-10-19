Drugi sezon "Crystal Lake". Twórca zdradza przyszłość prequela "Piątku trzynastego"

Fabuła prequela "Piątku trzynastego" na HBO Max

Akcja najnowszej produkcji przenosi widzów w czasie do momentu, w którym mija dokładnie rok od tragicznego utonięcia Jasona Voorheesa. Do tytułowej, z pozoru spokojnej miejscowości przybywa nagle dwoje tajemniczych obcych, a ich głównym celem jest zadanie Pameli serii niewygodnych pytań. Z upływem dni okoliczni mieszkańcy nabierają coraz większych wątpliwości co do prawdziwego oblicza kobiety, którą dotychczas traktowali jak swoją, co ostatecznie staje się zapalnikiem do niezwykle krwawych wydarzeń. Pełny sezon składający się z ośmiu epizodów można już obejrzeć w ofercie platformy HBO Max.

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Kiedy drugi sezon "Crystal Lake"? Peacock bada oglądalność

Za realizację tytułu odpowiada cenione w branży studio A24, a sam projekt powstał pierwotnie na zamówienie serwisu Peacock, który do tej pory nie wydał oficjalnego oświadczenia dotyczącego przyszłości formatu. Włodarze platformy streamingowej zazwyczaj dają sobie trochę czasu na przeanalizowanie statystyk, aby sprawdzić nie tylko początkowe zainteresowanie historią, ale również faktyczny odsetek widzów docierających do finału. Fani zmuszeni są zatem do cierpliwego oczekiwania na wiążące komunikaty, choć główny twórca "Crystal Lake", Brad Caleb Kane, zdążył już obwieścić, że przygotował wstępne pomysły na ewentualną kontynuację.

Długo o tym myślałem. Wiem, dokąd chcę ją [Pamelę - przyp. red.] zaprowadzić. Wiem też, dokąd chcę poprowadzić mieszkańców tego drugiego miasteczka. Chcę nieco głębiej przyjrzeć się ich życiu - szalonemu Ralphowi, Dorfowi, Ricie, no i Levonowi. Jest jeszcze tak wiele do odkrycia na temat tych postaci i mnóstwo okazji do dobrej zabawy z ich udziałem. Pam to niezwykle złożona postać, która może jeszcze wiele przejść - o ile tylko Linda wciąż będzie chciała ją grać. Jest jeszcze mnóstwo historii, które można o niej opowiedzieć. Tak więc dokładnie wiem, w jakim kierunku zmierzamy w drugim sezonie i mam nadzieję, że widzowie będą nas oglądać, dzięki czemu zyskamy szansę na realizację tego planu i będziemy mogli znów ich zaskoczyć - powiedział showrunner w rozmowie z Radio Times.

Recenzje "Crystal Lake" i rola Lindy Cardellini

Reakcje widzów wskazują, że "Crystal Lake" zdecydowanie przypadł im do gustu, o czym świadczy wynik 87 procent pozytywnych ocen od użytkowników agregatora Rotten Tomatoes. Nieco chłodniej do serialu podeszli profesjonalni recenzenci, chociaż rezultat na poziomie 76 procent przychylnych tekstów wciąż uznawany jest za więcej niż przyzwoity. Na ekranie w głównej roli bryluje znana z "Chętnych na seks" Linda Cardellini, a w obsadzie towarzyszą jej między innymi William Catlett, Devin Kessler, Cameron Scoggins, Gwendolyn Sundstrom oraz młodziutki Callum Vinson z serialu "Chucky", który wciela się w młodego Jasona Voorheesa.

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