"The Office PL" wraca z 6. sezonem. Znamy datę premiery nowych odcinków

Kasia Kowalska
2026-10-19 12:35

Fani pracowników Kropliczanki mogą zacierać ręce. CANAL+ ogłosił, że nowe odcinki "The Office PL" pojawią się już na początku listopada. W 6. sezonie nie zabraknie absurdu, a sporo zamieszania wprowadzi nowa postać – ekscentryczny Robert, którego zagra Michał Sikorski, znany m.in. z hitu "1670".

Darek i Robert z serialu The Office PL. O premierze nowego sezonu w Canal+ przeczytasz na SE.
Autor: Canal+/ Materiały prasowe

Jakie zmiany czekają bohaterów w Kropliczance?

Szósty sezon popularnego serialu „The Office PL" to przede wszystkim spore roszady w siedleckim biurze. Do ekipy dołącza Robert, w którego wciela się Michał Sikorski. Jako ważna postać z Warszawy błyskawicznie zaburzy dotychczasowy porządek wśród pracowników. Choć Darek (grany przez Adama Woronowicza) robi wszystko, by uniknąć nowości, zmiany okazują się nieuchronne. Fabuła znów ma być bliska polskim realiom i pokazywać codzienne, często kuriozalne sytuacje.

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Szczegóły fabuły 6. sezonu "The Office PL"

Mimo zapowiedzi o stabilizacji, w firmie znów robi się gorąco. Przyjazd Roberta z centrali rozpoczyna nowy etap. Pojawia się projekt o nazwie "Kropliczanka 2030", który staje się pretekstem do walki o stołki. Michał za wszelką cenę chce zachować stanowisko, Patrycja wypatruje okazji na awans, a Darek przeżywa spore zawirowania w życiu prywatnym.

Oprócz biurowych intryg twórcy skupią się na prywatnych problemach bohaterów. Zobaczymy kryzysy w związkach, starcia ambicji i problemy z męskością. Wszystko to, jak zwykle, w oparach niezręczności, żenujących pomyłek słownych i specyficznego humoru, z którego słynie produkcja.

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Kto wystąpi i kiedy premiera w Canal+?

Premierę najnowszej odsłony zaplanowano na 6 listopada. Za sterami produkcji ponownie stanął reżyser Maciej Bochniak, a scenariusz stworzyli Łukasz Sychowicz, Jakub Rużyłło i Mateusz Zimnowodzki. Na ekranie nie zabraknie stałej obsady – powrócą m.in. Piotr Polak, Vanessa Aleksander, Adam Woronowicz i Kornelia Strzelecka. Obok nich pojawią się także Rafał Kowalski, Adam Bobik, Monika Kulczyk, Mateusz Król, Monika Obara, Marcin Pempuś, Jan Sobolewski oraz Milena Lisiecka.

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