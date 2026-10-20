Ile odcinków liczy "SOR" i kiedy zobaczymy finał? [HARMONOGRAM]

O czym opowiada serial "SOR"?

Głównym bohaterem jest Piotr Hajduk (w tej roli Sebastian Dela) – wybitnie uzdolniony medyk z trudnym życiorysem, który rozpoczyna pracę na szpitalnym oddziale ratunkowym. Placówką zarządza Kaśka (Sonia Mietielica), która była kiedyś wielką miłością Piotra. Dodatkowo sytuację komplikuje obecność bezwzględnego ordynatora Andrzeja (Ireneusz Czop). Chociaż docenia on medyczny kunszt młodego lekarza, zdecydowanie sprzeciwia się jego ryzykownym decyzjom. Wspólnie zmagają się ze skomplikowanymi przypadkami medycznymi oraz własnymi problemami z przeszłości. Twórcy zadają pytanie: czy to najbardziej surowe środowisko szpitalne pozwoli na odkupienie komuś, kto na nie teoretycznie nie zasługuje? Produkcja to świeże podejście do tematyki medycznej.

Obraz ukazuje oddział ratunkowy jako środowisko pełne dynamiki, stresu i ciągłych niespodzianek. To terytorium, gdzie za zamkniętymi drzwiami rozgrywają się nie tylko dramaty osób walczących o zdrowie, ale również prywatne dylematy i spory personelu ratującego ludzkie istnienia. Twórcy połączyli wątki obyczajowe z elementami thrillera i wciągającego dramatu, prezentując trudy lekarskiego fachu w warunkach, gdzie o życiu decydują ułamki sekund.

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- Serial opowiada o specyfice tego oddziału. To nie jest zwykły oddział szpitalny ani przychodnia, tylko właśnie SOR, czyli miejsce, którego charakter dobrze znamy. Staraliśmy się jak najwiarygodniej oddać jego specyfikę, ale także pokazać szeroki zakres wiedzy lekarzy, którzy tam pracują. To nie są wyłącznie neurochirurdzy, chirurdzy czy kardiolodzy. To ludzie, którzy muszą bardzo szybko stawiać różnorodne diagnozy. Mam ogromny szacunek do osób pracujących na SOR-ze ze względu na różnorodność ich wiedzy, szybkość podejmowania decyzji i to, jak w ogromnym tempie oraz pod presją potrafią zachować swoje człowieczeństwo - mówi Dominika Kluźniak w rozmowie z Julitą Buczek z Super Expressu.

Kiedy finał i ile odcinków ma serial "SOR"? (HARMONOGRAM)

Produkcja medyczna składa się z 12 epizodów. Cały sezon będzie można obejrzeć na platformie Prime Video już 20 października od godziny 22:20. Z kolei widzowie telewizyjni i korzystający z TVP VOD będą musieli uzbroić się w cierpliwość, ponieważ kolejne części będą pokazywane w tygodniowych odstępach. Harmonogram emisji na antenie TVP2 i w serwisie TVP VOD wygląda następująco:

odcinek 1 - premiera 20 października,

odcinek 2 - premiera 27 października,

odcinek 3 - premiera 3 listopada,

odcinek 4 - premiera 10 listopada,

odcinek 5 - premiera 17 listopada,

odcinek 6 - premiera 24 listopada,

odcinek 7 - premiera 1 grudnia,

odcinek 8 - premiera 8 grudnia,

odcinek 9 - premiera 15 grudnia,

odcinek 10 - premiera 22 grudnia,

odcinek 11 - premiera 29 grudnia,

odcinek 12 - premiera 5 stycznia.

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