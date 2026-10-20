Niemiecki serial hitem w Polsce. Jednak widzowie mocno krytykują produkcję

"Pułapka" - niemiecki serial na Netflix, który podbija rankingi

Polska publiczność uwielbia kryminały, a platforma Netflix chętnie dostarcza jej nowe produkcje z tego gatunku, wiedząc, że niemal zawsze znajdą one odbiorców. Idealnym przykładem są choćby ekranizacje książek Harlana Cobena. Kolejnym hitem okazał się niemiecki miniserial "Pułapka". Premiera miała miejsce 13 października i szybko awansowała na drugie miejsce w rankingu najpopularniejszych seriali w Polsce.

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O czym jest serial "Pułapka"? Historia pisarki tropiącej sprawcę morderstwa

Fabuła "Pułapki" skupia się na Lisie Konrad, znanej pisarce, która od dziesięciu lat nie opuszcza swojego domu. Kobieta zmaga się z ogromną traumą po tym, jak była świadkiem brutalnego zabójstwa własnej siostry. Jej życie wywraca się do góry nogami, gdy pewnego dnia na ekranie telewizora dostrzega mordercę. Decyduje się wziąć sprawy w swoje ręce, organizując na niego pułapkę, w której to ona sama będzie przynętą.

W obsadzie serialu występują m.in. Friederike Becht wcielająca się w Lisę Konrad, Hans Löw jako Robert Lenzen, a także Matthias Brandt (Norbert Rudow), Miriam Ohlmeyer (Sophie), Josephine Thiesen (Anna) i Malaya Stern Takeda (Yuma).

Widzowie oceniają niemiecki thriller. Ostre opinie o "Pułapce'

Mimo ogromnego sukcesu oglądalnościowego na Netflixie i dobrych not na platformie Rotten Tomatoes (83% pozytywnych recenzji od krytyków, choć tylko z sześciu ocen), serial nie zyskał uznania wśród polskich odbiorców. Widzowie otwarcie krytykują "Pułapkę", uznając ją za mało udaną produkcję.

- Zmęczyłam i obejrzałam do końca bo wierzyłam w te drastyczne sceny które obiecywał netflix. Nic z tego. Główna aktorka mocno irytująca, pan dziennikarz ok. Nuda bez plot twistu

- Za długie, męczące, zwroty akcji wydumane. Nie.

- Trochę głupi szczerze mówiąc

Czy Netflix planuje drugi sezon serialu "Pułapka"?

Platforma Netflix nie wydała dotychczas oficjalnego komunikatu na temat powstania drugiego sezonu "Pułapki". Sytuacja wydaje się jednak dość jasna. Produkcja jest sklasyfikowana jako miniserial i opiera się na jednej książce autorstwa Melanie Raabe, co oznacza, że historia została w pełni opowiedziana. Prawdopodobieństwo na kontynuację tej historii jest więc niezwykle małe.

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