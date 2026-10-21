Aktorzy z "SOR-u" ujawniają prawdę o pracy na planie. Tego na ekranie nie widać

Nowa jakość w Polsce: Dominika Kluźniak o serialu "SOR"

Szpitalny Oddział Ratunkowy to przestrzeń niezwykle wymagająca i specyficzna, co w wywiadzie z Julią Buczek zauważa Dominika Kluźniak. Zdaniem aktorki, na polskim rynku brakowało dotąd produkcji medycznej o takim charakterze. To właśnie umiejscowienie akcji w tak intensywnym środowisku sprawia, że "SOR" znacząco odróżnia się od popularnych seriali, takich jak "Na dobre i na złe".

- Myślę, że to był ten brakujący element w Polsce. Oczywiście trochę żartuję, ale akcja rzeczywiście dzieje się na SOR-ze. Serial opowiada o specyfice tego oddziału. To nie jest zwykły oddział szpitalny ani przychodnia, tylko właśnie SOR, czyli miejsce, którego charakter dobrze znamy. Staraliśmy się jak najwiarygodniej oddać jego specyfikę, ale także pokazać szeroki zakres wiedzy lekarzy, którzy tam pracują. To nie są wyłącznie neurochirurdzy, chirurdzy czy kardiolodzy. To ludzie, którzy muszą bardzo szybko stawiać różnorodne diagnozy. Mam ogromny szacunek do osób pracujących na SOR-ze ze względu na różnorodność ich wiedzy, szybkość podejmowania decyzji i to, jak w ogromnym tempie oraz pod presją potrafią zachować swoje człowieczeństwo - mówi w wywiadzie dla SE.

Kolejnym aspektem wyróżniającym tę nowość jest brak taryfy ulgowej dla odbiorcy, na co zwraca uwagę Maurycy Popiel, wcielający się w postać Krystiana. Aktor uważa, że polska telewizja nie widziała jeszcze obrazu o takiej sile wyrazu. Przyznaje, że serial bywa wręcz drastyczny i trudny w odbiorze, jednak wierzy, że udało się w ten sposób oddać prawdziwe realia szpitalnych oddziałów ratunkowych. Już w pierwszym epizodzie nie brakowało krwi, a Popiel zapowiada, że to zaledwie przedsmak tego, co czeka na widzów. Podkreśla, że choć mogłoby się wydawać, iż pewnych scen nie wypada emitować, na SOR-ze codziennością są dantejskie sceny. Dodaje przy tym, że owe mocne momenty nie służą jedynie taniemu szokowaniu publiczności.

- Twórcom zależało przede wszystkim na tym, żeby pokazać tę rzeczywistość taką, jaka jest, a nie taką, jaka jest przyjemna do oglądania. Chodzi o to, żeby uzmysłowić widzom, z czym muszą mierzyć się lekarze pracujący na szpitalnych oddziałach ratunkowych. To naprawdę są sytuacje, z którymi wielu z nas po prostu by sobie nie poradziło, a dla nich to codzienność - skwitował.

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Wielogodzinne szkolenia medyczne obsady przed startem zdjęć

Dominika Kluźniak uchyliła też rąbka tajemnicy na temat przygotowań do tego wymagającego zadania aktorskiego. Okazuje się, że przed wejściem na plan obsada uczestniczyła w intensywnym, wielodniowym obozie medycznym. Szkolenia trwały od rana do popołudnia, a aktorzy musieli przyswoić wiedzę o sprzęcie takim jak rurki i wenflony, a także zrozumieć topografię i funkcje poszczególnych stref SOR-u, co wcale nie było proste. Wsparcie medyczne nie zakończyło się jednak na warsztatach, gdyż eksperci byli obecni na planie przez cały czas trwania zdjęć.

- Nie mieliśmy ani jednego dnia, podczas którego zabrakłoby personelu medycznego czuwającego nad każdym szczegółem, żeby wszystko było wiarygodne - podsumowała serialowa Basia.

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Fabuła serialu "SOR" łączy elementy thrillera i dramatu obyczajowego

Nowa produkcja oferuje świeże spojrzenie na seriale o tematyce medycznej. Ukazuje oddział ratunkowy jako miejsce nieustannego chaosu i ogromnego stresu. To przestrzeń, gdzie walka o życie pacjentów przeplata się z prywatnymi dylematami i konfliktami personelu medycznego. Twórcy sprawnie połączyli tu elementy pełnego napięcia thrillera z emocjonującym dramatem obyczajowym, skupiając się na pracy lekarzy w warunkach, gdzie każda ułamek sekundy ma znaczenie.

Główne role w serialu zagrali m.in. Sebastian Dela, Sonia Mietielica, Maurycy Popiel, Ireneusz Czop oraz Dominika Kluźniak. Na ekranie gościnnie pojawia się również Andrzej Grabowski.

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