Komenda Miejska Policji w Tarnowie zdementowała doniesienia o próbie przejechania partnerki przez policjanta, jednocześnie potwierdzając interwencję.

Interwencja miała miejsce 4 października w godzinach nocnych na jednym z tarnowskich osiedli, dotyczyła nieporozumień partnerskich z udziałem funkcjonariusza tarnowskiej komendy.

Monitoring potwierdził, że policjant prowadził samochód pod wpływem alkoholu, co skutkowało jego zawieszeniem w czynnościach służbowych i wszczęciem postępowania dyscyplinarnego.

Nocna awantura na tarnowskim osiedlu. Interwencja wobec policjanta

Do zdarzenia doszło w nocy 4 października na jednym z osiedli mieszkaniowych w Tarnowie, gdzie wybuchła awantura. Jedną ze stron konfliktu był funkcjonariusz tarnowskiej komendy, uczestniczący w kłótni ze swoją partnerką. Głos w tej sprawie zabrali przedstawiciele policji, chcąc uciąć spekulacje krążące w przestrzeni publicznej.

Komenda Miejska Policji w Tarnowie wydała oświadczenie, w którym stanowczo zaprzecza najbardziej drastycznym doniesieniom o próbie usiłowania zabójstwa czy rozjechania kobiety. Tarnowscy funkcjonariusze rzeczywiście podjęli interwencję w godzinach nocnych w związku ze zgłoszeniem dotyczącym „nieporozumień partnerskich”, jednak informacja o próbie przejechania partnerki nie znajduje żadnego potwierdzenia w zgromadzonych faktach.

Nagranie z monitoringu nie pozostawia złudzeń. Policjant prowadził pod wpływem

Choć najpoważniejsze oskarżenia o próbę skrzywdzenia partnerki pojazdem zostały zdementowane, to jednak zachowanie policjanta i tak wywołało ogromne oburzenie. W trakcie interwencji pojawiło się uzasadnione podejrzenie, że policjant mógł wsiąść za kierownicę swojego pojazdu pod wpływem alkoholu. Aby zweryfikować te przypuszczenia, śledczy zabezpieczyli kluczowy materiał dowodowy, w tym nagrania z kamer osiedlowych.

Kamery jednoznacznie zarejestrowały moment, w którym funkcjonariusz prowadził samochód, będąc w stanie nietrzeźwości. W związku z tymi ustaleniami sprawa została przekazana do Prokuratury Rejonowej w Tarnowie, która zdecyduje o dalszych krokach prawnych.

Kierownictwo Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie podjęło decyzję o zawieszeniu funkcjonariusza oraz wszczęło wobec niego wewnętrzne postępowanie dyscyplinarne.

- Jeżeli zebrany materiał dowodowy pozwoli na przedstawienie policjantowi zarzutów, zgodnie ze wszczętym postepowaniem administracyjnym policjant zostanie wydalony ze służby - informuje tarnowska policja.

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