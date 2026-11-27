Tarnowska policja poszukuje osoby, której wizerunek opublikowano w związku z serią pięciu włamań do mieszkań.

Włamania miały miejsce w Tarnowie między 26 kwietnia a 18 czerwca 2024 roku, m.in. na osiedlach Zielonym i Legionów Dąbrowskiego.

Sprawca dostawał się przez balkony, podważał drzwi i kradł biżuterię oraz gotówkę; policja prosi o kontakt pod numerem 47 831 21 22 w przypadku rozpoznania osoby.

Seria włamań do mieszkań w Tarnowie. Sprawa ciągle pozostaje nierozwiązana

Jak informuje Komenda Miejska Policji w Tarnowie, od 26 kwietnia do 18 czerwca 2024 roku w mieście odnotowano aż pięć włamań do mieszkań. Złodziej nie wybierał przypadkowych miejsc – uderzał w popularnych i gęsto zaludnionych rejonach miasta. Dwa zdarzenia miały miejsce na osiedlu Zielonym, natomiast kolejne na osiedlu Legionów Dąbrowskiego oraz przy ulicach Bitwy pod Monte Cassino i Długiej.

Metoda działania sprawcy za każdym razem była uderzająco podobna, co pozwala śledczym przypuszczać, że za wszystkimi przestępstwami stoi ta sama osoba. Przestępca bez większych skrupułów dostawał się na balkony, zazwyczaj położone na niższych kondygnacjach. Następnie precyzyjnie podważał drzwi balkonowe, co umożliwiało mu ciche i szybkie wniknięcie do wnętrza prywatnych lokali. Z mieszkań błyskawicznie znikały najcenniejsze, łatwe do ukrycia przedmioty – sprawca polował przede wszystkim na wartościową biżuterię oraz gotówkę.

Policja apeluje o pomoc w identyfikacji sprawcy włamań

W toku dotychczasowego śledztwa zabezpieczono materiały, na których utrwalono postać mogącą mieć bezpośredni związek z tymi przestępstwami.

- Jeśli rozpoznajesz osobę widoczną na opublikowanym materiale lub masz informacje, które mogą pomóc w ustaleniu jej tożsamości, skontaktuj się z dyżurnym Komisariatu Policji Tarnów Centrum pod całodobowym numerem telefonu 47 831 21 22 – apelują tarnowscy funkcjonariusze.

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