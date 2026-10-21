Nie żyje słynna 34-letnia modelka. Osierociła 9-miesięczną córeczkę! Kiedyś była dziewczyną Justina Biebera

Wiadomość o śmierci Sahary Ray w szpitalu w Los Angeles obiegła media na całym świecie. Australijska modelka, córka legendarnego surfera Tony'ego Raya i była partnerka Justina Biebera, zmarła w wieku zaledwie 34 lat. Rodzina potwierdziła jej odejście w poniedziałek 19 października 2026 r. w rozmowie z portalem TMZ. W krótkim oświadczeniu przekazano, że kobieta odeszła otoczona przez najbliższych.

Ostatnie nagranie Sahary Ray z córeczką

Sahara Ray została mamą po raz pierwszy zaledwie dziewięć miesięcy przed śmiercią. Jej córka otrzymała imię Snow. W ostatnich miesiącach modelka dzieliła się w mediach społecznościowych chwilami związanymi z macierzyństwem. Ostatni kontakt z obserwatorami na Instagramie nawiązała w lipcu, publikując zdjęcia córeczki.

Jedno z ostatnich nagrań udostępnionych przez 34-latkę nabrało po jej śmierci szczególnie bolesnego znaczenia. Na filmie widać, jak Sahara z uśmiechem na twarzy tuli swoją malutką córeczkę. Pełen czułości obrazek pokazuje matkę spędzającą czas z dzieckiem. Dziś dla wielu fanów jest przejmującym symbolem tragedii małej Snow, która straciła mamę, zanim zdążyła ją dobrze poznać.

Poruszające pożegnanie siostry modelki

Dwa dni po śmierci modelki głos zabrała jej młodsza siostra, Ruby Ray. Na Instagramie zamieściła serię prywatnych zdjęć, przedstawiających siostry w dzieciństwie i dorosłym życiu. Do fotografii dołączyła emocjonalny wpis, w którym opisała ból po stracie najbliższej osoby.

Najbardziej żywiołowa, inteligentna, zabawna, życzliwa, empatyczna i zapierająca dech w piersiach dusza. Siła natury. Światło tak jasne, że ten świat wydaje się niemożliwie jaśniejszy bez niej. (...) Zawsze byłam w nią wpatrzona. W moich oczach była wszystkim, co niezwykłe w człowieczeństwie. Była magia, była ciepło, był śmiech, była miłość. Była dla mnie najbardziej niesamowitą osobą, jaka kiedykolwiek chodziła po tej ziemi. Jak jest kochać kogoś tak głęboko i nie mieć miejsca, w którym ta miłość może się realizować. Nie mogę znaleźć słów, aby opisać złamane serce. Nie wiem, jak mogę zrozumieć świat, który wciąż się obraca, kiedy mój się zatrzymał. Bóg, smutek, ból. To jest najbardziej okrutny, palący ból, jakiego kiedykolwiek doświadczyłam. Ból, który dotyka najgłębszych części mojej duszy i pozostawia pustkę, której żadne słowa nie potrafią opisać. I pod tym całym smutkiem (...) jest najprostsza, najbardziej niszcząca prawda. Chcę tylko mojej starszej siostry. Chcę więcej czasu. Więcej śmiechu. Więcej rozmów. Więcej jej. Jeśli moja miłość mogła cię tu zatrzymać, Sahara, żyłabyś tysiąc lat. Chcę spędzić resztę życia, kochając cię, moja starsza siostro. Chcę tylko mojej starszej siostry.

Sahara Ray miała problem z używkami

Jak podał brytyjski "Daily Mail", powołując się na źródło z bliskiego otoczenia modelki, Sahara Ray miała przedawkować fentanyl w piątek wieczorem, 16 października 2026 r. Kobieta trafiła do szpitala w Los Angeles i została podłączona do aparatury podtrzymującej życie. Według informacji przytoczonych przez portal w niedzielę rodzina podjęła trudną decyzję o jej odłączeniu.

W grudniu 2021 r. modelka informowała w mediach społecznościowych, że rozpoczęła 30-dniowy program leczenia uzależnienia od narkotyków i alkoholu w ośrodku w Malibu. Z kolei wiosną 2024 r. wyznała fanom, że zdiagnozowano u niej zespół Guillaina-Barrégo, chorobę autoimmunologiczną. Jak wówczas twierdziła, schorzenie rozwinęło się u niej po wypadku samochodowym.

Ostatnie dni Sahary Ray

Sahara Ray opisywała również problemy z chodzeniem i czuciem w dolnych partiach ciała. Jej śmierć pozostawiła rodzinę w żałobie, a 9-miesięczna Snow została bez mamy.

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