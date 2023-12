Mikołajki 2023. Skąd wzięło się to święto i zwyczaj dawania prezentów 6 grudnia? Historia mikołajek

Mikołajki 2023. Historia święta

Mikołajki co roku wypadają 6 grudnia. Każde dziecko z zapartym tchem oczekuje wówczas wymarzonych prezentów od świętego Mikołaja. Jednak nie każdy wie, skąd wziął się ten zwyczaj i jaka jest tak naprawdę historia mikołajek. Mikołajki to tradycyjna, polska nazwa święta ku czci świętego Mikołaja, biskupa Miry, obchodzonego 6 grudnia w katolicyzmie i prawosławiu. Do XIX wieku był to na ziemiach polskich dzień wolny od pracy. W 1969 roku w Kościele katolickim zniesiono święto, jest to już tylko tzw. wspomnienie dowolne.

Skąd wziął się zwyczaj dawania prezentów 6 grudnia?

W tym dniu ofiarujemy sobie drobne prezenty. W jednych regionach Polski rodzice wkładają upominki dzieciom pod poduszkę, gdzie indziej do dużej, specjalnej skarpety, a nawet do buta pozostawionego przy drzwiach. Wręczanie prezentów 6 grudnia jest związane z opowieścią, która istnieje już od X wieku. Jest to średniowieczna historia życia biskupa z Miry, który w dniu 6 grudnia wręczał dzieciom prezenty oraz dbał o najbardziej potrzebujących. Obecnie dzieci piszą listy do świętego Mikołaja, w których proszą o wymarzone prezenty. Listy można wysłać na adres Głównego Urzędu Pocztowego Świętego Mikołaja na Finlandii: Santa Claus Main Post Office, FI-96930 Arctic Circlem, Rovaniemi, Finland.

Jak kiedyś wyglądał święty Mikołaj?

W dzisiejszych czasach przyjęło się wyobrażenie o wyglądzie świętego Mikołaja, który jest ubrany na czerwono, ma czerwoną czapkę, długą białą brodę i duży brzuch. W rzeczywistości święty Mikołaj wyglądał zupełnie inaczej. Według religii katolickiej i prawosławnej był on biskupem z charakterystycznym atrybutem w postaci długiej laski, zwanej pastorał. Pochodził z zamożnej rodziny z Patary na terenach obecnej Turcji. Wizerunek uroczego staruszka z dużym brzuchem, ubranego w czerwony płaszcz został stworzony na potrzeby marketingowe przez popularną markę napojów, Coca-Colę. Również postać renifera Rudolfa i jego czerwony nos został wymyślony na potrzeby marketingowe w 1939 roku. Sieć domów towarowych Montgomery Ward zleciła wówczas stworzenie opowieści, która zwiększy świąteczne obroty.