Prezenty dla dzieci to jedno z największych wyzwań zakupowych. Nie wystarczy pójść do pierwszego lepszego sklepu i wybrać najdroższą lalkę lub elektryczny samochód. Bardzo prawdopodobne jest to, że taki prezent szybko się znudzi, bo za chwilę do sprzedaży trafi inna popularna lalka lub maskotka kojarzona z konkretnym filmem dla najmłodszych. Dlatego warto postawić na prezenty kreatywne, takie, które nie będą jednorazową przygodą i zadowolą wymagającego odbiorcę, jakim jest dziecko.

Oryginalne prezenty dla dzieci na święta. Postaw na kreatywność

Dzieci potrafią cieszyć się z każdego prezentu, jednak to, czy trafiliśmy z jego wyborem, możemy ocenić po czasie. Najmłodsi są bardzo wymagający pod tym względem. Lalka, miś czy kolejny samochód elektryczny mogą być strzałem w dziesiątkę, ale mogą także krótko cieszyć. Jedną z najcenniejszych rzeczy, jaką możemy, podarować dzieciom jest nasz czas, a ten idzie w parze z kreatywnymi zabawkami. W zależności od wieku adresata prezentu możemy postawić na odpowiednią grę planszową. Zgodną z zainteresowaniami dziecka albo taką, w której odkryje nową pasję. Planszówka lub karcianka będzie także doskonałym pretekstem do spędzania wspólnego czasu. Mogą to być także puzzle, dostosowane stopniem trudności do wieku, które także można układać podczas rodzinnego spotkania. Warto także sięgnąć po klocki. Niezależnie od rodzaju i formy, to jedna z najbardziej kreatywnych zabawek. Rozbudzają wyobraźnię i zdolności manualne a przy okazji uczą planowania. W zestawie mądrych prezentów dla najmłodszych znajdują się także różnego rodzaju łamigłówki, czy eksperymenty do przeprowadzenia w domu np. jak wyprodukować prąd z ziemniaka. Można także wybrać zestaw do samodzielnego tworzenia biżuterii, mydła lub czekoladek. Wybór kreatywnego prezentu dla dziecka warto dostosować do jego zainteresowań, a jeśli chcemy zaszczepić w nim nowe hobby, sprawdźmy, czy zabawka, którą kupujemy, będzie odpowiednia do jego wieku.

