Czy wypada dać pieniądze w prezencie pod choinkę? Sprawdź, ile dać na święta i jak zapakować gotówkę

Poradniki savoir-vivre’u mówią o tym, że nie wypada dawać pieniędzy pod choinkę. Takie prezenty są zwyczajnie bezosobowe i niektórym mogą kojarzyć się z brakiem szacunku. Drugą kwestią jest także pytanie - ile pieniędzy dać na święta. Czasami kwota, którą wkładamy do koperty może być znacznie wyższa niż cena konkretnego prezentu. Jednak co raz częściej pieniądze pod choinką stanowią jeden z najlepszych świątecznych upominków, ponieważ obdarowana osoba kupi, to co naprawdę sprawi jej przyjemność.

Czy wypada dać pieniądze w prezencie pod choinkę?

Jeszcze do niedawna pieniądze zamiast prezentu na święta były uznawane za nietakt. Osoba obdarowywana mogła poczuć się nieważna dla tego, kto zdecydował się na taki upominek. Jednak tak samo może poczuć się ktoś, kto kolejny raz dostał pod choinkę nietrafiony prezent. Gotówka na święta niczym się nie różni od pary skarpet, piżamy czy książki, które kompletnie nie interesują obdarowanego. Dlatego z dwojga złego lepiej będzie podarować pieniądze niż bezwartościową rzecz idealną na półkę z napisem „niechciane prezenty". Jeśli jednak chcemy, by gotówka nie była potraktowana zupełnie bezosobowo, możemy ją odpowiednio zapakować.

Jak zapakować pieniądze pod choinkę?

Jeśli już zdecydujemy się wręczyć pieniądze po choinkę, zapomnijmy o tradycyjnej kopercie. Żeby pokazać obdarowywanej osobie, że gotówka na święta nie jest prezentem za, którym kryje się podtekst „nie wiem co ci kupić, masz kasę”, możemy włożyć odrobinę wysiłku w opakowanie. W zależności od kwoty np. ułożyć banknoty w choinkę, zrobić z nich bukiet lub też dołączyć do kartki z życzeniami. Najlepiej jeśli taką kartkę zrobimy sami. Gdy osoba, której wręczamy taki prezent jest nam bardzo bliska i wiemy, że np. zbiera pieniądze na podróż w konkretne miejsce, to warto dołączyć kartkę z jego zdjęciem. Życzenia też najlepiej napisać samemu, zamiast posługiwać się gotowym szablonem.

Ile pieniędzy dać pod choinkę na święta?

To ile pieniędzy dać pod choinkę zależy od zasobności naszego portfela. Gdy zdecydujemy się wybrać taką formę prezentu możemy kierować się zasadą, którą wielu stosuje podczas ślubów, okrągłych urodzin, czy innych ważnych uroczystości. Według tej praktyki najwięcej dają najbliżsi czyli rodzice, dziadkowie, chrzestni i rodzeństwo. Ogólnie przyjęło się, że pod choinką nie powinno znaleźć się mniej niż 100 zł. Jednak nie przeliczajmy dobroci, życzliwości i świątecznej atmosfery na złotówki. W gronie bliskich można umówić się na konkretną kwotę, którą wydamy na prezenty i tyle samo zapakować, jeśli chcemy obdarować kogoś gotówką.

