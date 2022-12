Pomysł na prezent dla mężczyzny, kobiety i dziecka. Genialny patent na wyjątkowy świąteczny upominek. Możesz kupić rzeczy od znanych projektantów i nie wydać fortuny

Co praktycznego na prezent? Co na prezent dla mężczyzny? Co na prezent dla kobiety? Z czego ucieszą się dzieci, chłopak, dziewczyna czy rodzice? Nie ma jednej odpowiedzi, bo każdy ma inne marzenia. Jednak jeśli chcemy sprawić naszym bliskim wyjątkowy prezent wystarczy zwrócić uwagę na to, czym się interesują, o czym mówią, czego słuchają, co oglądają… Jeśli mężczyzna, którego chcemy obdarować jest fanem konkretnej drużyny koszykarskiej poszukajmy koszulki z logo jego ulubionej drużyny. Nie koniecznie musimy wydawać fortunę w firmowym sklepie. Czasami warto poszukać okazji na rożnego rodzaju aukcjach czy w second handach. Wtedy możemy upolować naprawdę unikatowy egzemplarz. Być może dana drużyna wydała serię kolekcjonerską i koszulek od dawna nie ma już w sprzedaży. Choć pomysł na prezent z drugiej ręki początkowo wydaje się absurdalny, to ma większy sens niż nam się wydaje.

Co kupić na prezent komuś, kto wszystko ma? Genialny patent na kupowanie prezentów

Prezenty z drugiej ręki to coraz bardziej popularny trend także w Polsce. Jednym z głównych powodów są pieniądze. Wartościowy prezent można kupić dużo taniej. Jednak nie tylko o domowy budżet tu chodzi. Dzięki prezentom z drugiej reki możemy podarować drugiej osobie, coś absolutnie wyjątkowego z historią i duszą. Dodatkowo, kupując w ten sposób nie przyczyniamy się do zaśmiecania planety.

- Może być tanio, luksusowo, jakościowo, oryginalnie, a przede wszystkim bardziej odpowiedzialnie. W zeszłym roku na Vinted upolowałam krawat Vivienne Westwood - absolutnie fantastyczny, za 70zł! - napisała do nas czytelniczka Stylu Życia SE.PL, Samanta (zdjęcie „zdobyczy” w galerii)

Używane prezenty. Co polecają influencerki?

Kupowanie prezentów z drugiej ręki stało się popularne także wśród polskich influencerek. Na portala aukcyjnych, second handach czy pchlich targach można znaleźć nie tylko ubrania od projektantów, ale także książki, zabawki, przedmioty wyposażenia wnętrz, biżuterię i wiele więcej. - Co więcej, niektóre influencerki rekomendują przygotowanie inspiracji na prezent, a następnie wyszukanie ich w second-handach – informuje Platforma Vinted.

„Moim zdaniem szukanie prezentów z drugiej ręki sprawia, że możemy naprawdę dużo zaoszczędzić i wydać mniej na prezenty, które tak samo uszczęśliwią innych. Warto zacząć od stworzenia inspiracji, a później wyszukania konkretnych rzeczy w second handach.” - mówi @jeanetelife czyli Żaneta Ochmańska - Król. - “Na mojej liście prezentów, które chciałabym dostać z Vinted jest m.in. zegarek. Można tam znaleźć prawdziwe perełki!”

„Kiedyś w ramach prezentu dostałam od mojej przyjaciółki body. Ja uwielbiam je nosić i tak mijają już 2 lata! Podarowanie osobie swojej ukochanej rzeczy ma głębszy wymiar. Czujemy się tak, jakby nasza ulubiona np. sukienka dostawała drugie życie. I to poczucie, że sukienka jest w dobrych rękach i będzie dalej wykorzystywana do pięknych stylowek jest wspaniałe. - mówi @mamokochamcie, czyli Natalia Broszkiewicz. - Na mojej liście świątecznych prezentów jest Płaszcz Teddy Bear! Jeszcze nie znalazłam takiego idealnego. W odpowiednim kolorze, rozmiarze i jakości. A Vinted to miejsce, gdzie mogę znaleźć takie perełki. Dla męża, z kolei, planuję zrobić planszę naszych wspólnych świątecznych zdjęć. Rodzina zawsze najbardziej docenia prezenty te od serca. Dlatego coś stworzonego specjalnie ode mnie dla nich ma dla nich ogromna wartość. - dodaje.

Używany prezent. Jak kupować i na co zwrócić uwagę?

Kupowanie i obdarowywanie bliskich prezentami z drugiej ręki to sztuka. Po pierwsze musimy zdać sobie trud wyszukania takiego upominku a po drugie rzecz, którą kupujemy musi być absolutnie wyjątkowa i nie uszkodzona. Na co jeszcze zwrócić uwagę i w jaki sposób wręczać używane przedmioty zgodnie z zasadami savoir vivre? Sprawdź w galerii poniżej.

Sonda Czy prezent z drugiej ręki to dobry pomysł? Tak. Czesto robie bliskim takie prezenty, bo są wyjatkowe Nigdy nie wreczyłam/em nikomu takiego prezentu ale sam/a nie mam nic przeciwko, by taki dostać. To dobry pomysł. Myslę, że tak. Może w tym roku taki przygotuje Nie. To brak szacunku dla obdarowywanej osoby Tak. Doceniam czas, kótry ktoś sobie zdał, żeby podarowac mi taki prezent a przy okazji chronię planetę. Nie Tak