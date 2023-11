Zakazane zabawki dla dzieci pod choinkę. Pod żadnym pozorem nie wolno Ci ich kupować. Mogą szpiegować Twoje dziecko

Zakazane zabawki dla dzieci pod choinkę. Tego nie kupuj pociechom

Do Bożego Narodzenia 2023 został już tylko miesiąc. Powoli wkraczamy w najgorętszy sezon zakupów w tym roku. Wszyscy będą gorączkowo poszukiwać idealnych prezentów dla bliskich. Często największy problem sprawiają upominki dla dzieci. W sklepach wybór jest ogromny i nie wiadomo, co będzie najlepsze. Rodzice nieco starszych dzieci często decydują się na zakup elektroniki pod choinkę. Wśród najpopularniejszych prezentów znajdziemy smartfony, tablety oraz smartwatche. Dzieci, jak to dzieci, szybko niszczą tego rodzaju sprzęty, dlatego tez rodzice często stawiają na tańsze i mniej popularne modele. To nie zawsze jest dobra decyzja. Zagrożeniem mogą być również grające misie oraz mówiące lalki.

Zabawki, które szpiegują dzieci

Okazuje się, że większość zabawek elektronicznych może szpiegować nasze pociechy i zbierać o nich informacje zagrażające bezpieczeństwu. Według raportu PIRG Education Found prawie wszystkie mówiące lalki czy grające musie, które wyposażone są w inteligentne głośniki szpiegują i zbierają dane. Jedna ze współautorek badania udowodniła, że w niektórych zabawkach zamontowane były urządzenia nagrywające domowników. To realne niebezpieczeństwo, które może nieść za sobą poważne konsekwencje. W raporcie wskazano bowiem, że pewien porywacz pozyskał dane 11-letniej dziewczynki właśnie dzięki popularnej grze Roblox. Zanim kupisz dziecku elektroniczną zabawkę sprawdź, czy pochodzi z bezpiecznego źródła i poszukaj opinii na jej temat.

