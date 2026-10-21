Friz i Wersow w zupełnie nowej odsłonie. Znamy datę premiery serialu o najpopularniejszej parze polskiego internetu

Friz i Wersow w serialu "W drodze". O czym opowie produkcja?

"Friz i Wersow. W drodze" to dokument poświęcony Karolowi i Weronice Wiśniewskim, którzy uchodzą za jedną z najbardziej znanych i opiniotwórczych par młodego pokolenia w rodzimym show-biznesie. Sześcioodcinkowy cykl, którego premiera na platformie Prime Video zaplanowana jest na połowę listopada, ukaże bohaterów w zupełnie nowej roli. Po długim czasie tworzenia potężnych, milionowych społeczności w sieci, obecnie - jako rodzice dwojga dzieci - starają się oni pogodzić życie rodzinne, partnerskie oraz zawodowe aspiracje.

Quiz. Kto zaśpiewał daną piosenkę? Wersow, Maryla Rodowicz i Cleo. Wybierz jedną z nich Pytanie 1 z 10 Zamykam oczy, Wszyscy tańczą, gdy to leci o północy Cleo Maryla Rodowicz Wersow Następne pytanie

Kamera za kulisami: Przygotowania do narodzin i podróż kamperem

Twórcy serialu będą towarzyszyć Frizowi i Wersow w dwóch różnych wymiarach ich życia. W kraju widzowie będą mieli okazję zobaczyć przygotowania do powitania na świecie ich drugiej pociechy, rozwój kolejnych projektów, a także starania o to, by pogodzić domowe obowiązki z ciągłą aktywnością w internecie. W tym samym czasie fani wyruszą wraz z Karolem i Weroniką w zagraniczną wyprawę, która przeniesie ich w zupełnie nowe rejony.

Podróżując kamperem przez Stany Zjednoczone, główni bohaterowie wrócą do miejsc i wspomnień, które odegrały kluczową rolę w ich wspólnej drodze. Zmierzają do Las Vegas, gdzie planują odnowienie przysięgi małżeńskiej. Zanim jednak znowu wyznają sobie uczucie, ten wspólny wyjazd stanie się pretekstem do szczerych dialogów i spojrzenia na swój związek z nieznanej dotąd strony.

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Produkcja zabierze również oglądających w sentymentalną podróż w przeszłość. Dzięki osobistym rozmowom z Karolem i Weroniką, jak również wspomnieniom ich znajomych i byłych współpracowników, widzowie poznają kulisy początku ich relacji. Powrócą do okresu świetności EKIPY, największych triumfów, a także tych trudniejszych chwil w ich życiu partnerskim. Tytyłowa podróż to również opowieść o dorastaniu na oczach milionowej publiczności, która od lat śledzi ich metamorfozę - od młodych twórców internetowych, przez zawarcie związku małżeńskiego, aż po zostanie rodzicami i ludźmi biznesu.

Wyzwania i niespodzianki. Co jeszcze czeka na widzów?

W programie nie zabraknie też zadań przygotowanych przez znajomych pary, które postawią Karola i Weronikę w zaskakujących sytuacjach, zmuszając ich do opuszczenia swojej strefy komfortu. Mimo że mogą wydawać się one lekkie i zabawne, to w praktyce dadzą widzom szansę na poznanie różnych aspektów ich związku, życia domowego i charakterów. Dokument połączy w sobie autentyczność z rozrywką, z jakiej słyną Friz i Wersow i za którą tak bardzo cenią ich fani.

Data premiery serialu "Friz i Wersow. W drodze" na platformie Prime Video

Za produkcję serialu odpowiada Kacper Sawicki, natomiast na czele zespołu showrunnerów stoją Magdalena Ignatowicz-Salska oraz Jan Dybus, który pełni również funkcję reżysera tego dokumentu. Szymon Ziegler zajmuje się produkcją wykonawczą, a za obiektywem stanęła Barbara Kai Kaniewska. Premiera serii "Friz i Wersow. W drodze" na platformie Prime Video odbędzie się 18 listopada.

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