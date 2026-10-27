Jolę i Pietrka pokochali wszyscy fani "Rancza". Oto najlepsze piosenki uwielbianego Duo Spoko!

Na przestrzeni aż dekady emisji Rancza w serialu powstało wiele słynnych już dziś par. Główne postacie produkcji, czyli Lucy (Ilona Ostrowska) oraz Kusy (Paweł Królikowski) to dopiero początek. Wystarczy wspomnieć chociażby Wójta i Wójtową, Lodzię i Czerepacha, Klaudię i Fabiana, Michałową i Japycza, Wioletkę i Staśka, Witebskiego i Francescę, Więcławskich, Solejuków, Hadziuków, Monikę i Jerry'ego czy w końcu Jolę i Pietrka!

Pieterk (Piotr Pręgowski) - czy też tak naprawdę Patryk, gdyż tak miał na imię ten bohater - pojawił się już w pierwszym odcinku Rancza, czyli w "Spadku". Dość szybko stało się jasne, że jako stały bywalec kultowej serialowej ławeczki będzie on jedną z ważniejszych postaci. Początkowo zakochany w córce Wójta, Klaudii, nieudolnie próbował podbić jej serce. Nie było to jednak możliwe, gdyż prawdziwa miłość na Pietrka dopiero czekała.

Piotr Pręgowski na planie Rancza

Jola i Pietrek, czyli kultowa para z "Rancza"!

W trzeciej serii produkcji do jej drugoplanowej obsady dołączyła niejaka Jola, w którą wcielała się Ela Romanowska. Tak pozostali bohaterowie, jak i widzowie poznali ją jako nową sprzedawczynię w sklepie Więcławskiej, która była ciotką Joli. Między dziewczyną a Pietrkiem bardzo szybko zaiskrzyło, do tego okazało się, że łączy ich pasja do muzyki.

Gdy Jola dała się poznać jako osoba utalentowana wokalnie, wraz ze świeżo upieczonym ukochanym podjęli decyzję o założeniu wspólnego zespołu. Mowa oczywiście o duecie Duo Spoko, który brzmieniowo obracał się w świecie disco-polo.

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To najlepsze piosenki duetu Joli i Pietrka z "Rancza"

Już będąc małżeństwem i rodzicami bliźniaków, Jola i Pietrek wciąż rozwijali swoją muzyczną karierę - choć nie zawsze razem. Jednak to jako Duo Spoko "wylansowali" kultowe już dziś piosenki, które świetnie znają wszyscy fani i wszystkie fanki Rancza.

Wielkimi krokami zbliża się premiera wyczekiwanego, 11. sezonu serialu. Choć już wiadomo, że postać Joli nie pojawi się w sześciu nadchodzących odcinkach, to widzowie Duo Spoko na pewno wspominają go po dziś dzień. Z racji powrotu Rancza po aż dziesięciu latach od zakończenia emisji 10. sezonu, przypominamy najlepsze piosenki Joli i Pietrka!

"Piosenka weselna"

Widzowie słyszą ją w 39. odcinku serialu. Jola i Pietrek wykonują ją na przyjęciu, zorganizowanym z okazji ślubu Michałowej i Japycza.

"Ty jesteś dla mnie jak sen"

Ta kompozycja natomiast pojawia się przy okazji zaręczyn Witebskiego i Franceski w odcinku numer 65.

"Tabun dzikich koni"

To jedna z najbardziej rozpoznawalnych piosenek duetu, która w serialu pojawia się kilka razy.

"Politico polo PPU"

Tak! To Joli i Pietrkowi przypadło w udziale stworzyć hymn Polskiej Partii Uczciwości!