Mietek Szcześniak pojawił się publicznie, choć robi to nieczęsto. Aż trudno uwierzyć, że gwiazdor jest po 60! Pamiętacie go za młodu?

Mieczysław Szcześniak pokazał się publicznie

Mieczysław Szcześniak w show-biznesie i w branży muzycznej działa już od ponad 40 lat, a śpiewa jeszcze dłużej. Lecą lata i dekady, a on wciąż jest znany, rozpoznawalny, nadal tworzy, a nawet zdarza mu się wykładać na uczelni i uczyć kolejne pokolenie pasjonatów muzyki.

Jednak poza koncertami i innymi występami scenicznymi czy radiowymi Szcześniak właściwie nie pokazuje się publicznie. Wyjątek zrobił niedawno, bo można było go spotkać na 28. edycji Audio Video Show, a więc na targach profesjonalnego sprzętu audio.

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Na wydarzeniu Szcześniak spotkał się z publicznością i opowiedział o swoim albumie "Brothers", który został nagrany w Stanach Zjednoczonych i ma łączyć polskiego ducha z amerykańskimi brzmieniami country czy gospel. Piosenkarz i jego fani wspólnie mieli też w planach wspólne słuchanie winylowego wydania płyty, która jest ukoronowaniem kariery Szcześniaka trwającej od 40 lat!

Patrząc na wykonawcę, aż trudno uwierzyć, że w tym roku skończył 62 lata, pracuje od ponad 40 i za kilka oficjalnie będzie w wieku emerytalnym.

Mietek Szcześniak o swojej amerykańskiej płycie

Szcześniak o płycie nagranej w USA mówił już ponad rok temu, a do tematu wrócił latem w "Dzień dobry TVN".

Cały nasz świat to teraz elektronika i to taka nawet cienko brzmiąca. Kompozycje są dość sztampowe. Wreszcie myślę sobie, jest źródełko przecież. Trzeba je pokazać, trzeba ucieszyć się wreszcie tą naturalną wibracją żywych instrumentów i głosów, a gdzie to lepiej zrobić niż w Stanach i z chórem czarnym, co było moim marzeniem od kilkudziesięciu lat - opowiadał piosenkarz w studiu śniadaniowego show.

WYWIAD - Mieczysław Szcześniak - OPOLE

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