Irena Santor zastąpi Julię Wieniawę w "Tańcu z Gwiazdami". Mamy wypowiedź gwiazdy!

"Taniec z Gwiazdami": Julia Wieniawa nie pojawi się w nowym odcinku

Wiosną minęło 21 lat od premiery pierwszego odcinka "Tańca z Gwiazdami". Przez ten czas program przechodził sporo zmian, a największą było przejście formatu z TVN-u do Polsatu. W słonecznej stacji zadebiutował pod nazwą "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" i od dziewiętnastu edycji jest jednym z najpopularniejszych programów rozrywkowych w Polsce.

W jesiennym sezonie na parkiecie pojawiły się nie tylko nowe gwiazdy, ale również nowa jurorka! Po tym, jak po zakończeniu wiosennych odcinków z rolą jurorki pożegnała się Ewa Kasprzyk, ruszyła giełda nazwisk jej potencjalnych następczyń. Wysoko na liście znajdowała się Julia Wieniawa i to właśnie ona dostała propozycję od Edwarda Miszczaka.

Julka nie pojawi się jednak w najbliższych odcinku. Wszystko przez inne zobowiązania zawodowe. Jej miejsce za stołem jurorskim nie będzie jednak puste. Zamiast młodej piosenkarki zobaczymy legendę polskiej sceny muzycznej, Irenę Santor!

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"Taniec z Gwiazdami": Irena Santor zastąpi Julię Wieniawę. Artystka potwierdziła udział

Najbliższy odcinek będzie kolejny z odcinków specjalnych. Za nami "Disney Night", a przed nami "Irena Night". Tym samym piosenkarka dołączyła do innych ikon polskiej muzyki, których przeboje wybrzmiały w "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami".

Irena Santor w rozmowie z "Super Expressem" potwierdziła swój udział w programie.

Ja będę tam gościem zaproszonym, żeby obejrzał jak tańczą uczestnicy "Tańca z Gwiazdami" pod melodię moich piosenek - powiedziała nam gwiazda.

Irena Santor była nastolatką, gdy dzięki jednej z nauczycielek zaśpiewała przed ówczesnym dyrygentem poznańskiej opery. Ten zachwycony głosem dziewczyny polecił ją Tadeuszowi Sygietyńskiemu, założycielowi Zespołu Pieśni i Tańca "Mazowsze". Od 1951 do 1959 roku występowała jako solistka w legendarnej grupie.

Po odejściu z zespołu Irena Santor rozpoczęła solową karierę. Szybko stała się jedną z największych gwiazd polskiej muzyki i tym statutem cieszy się do dziś. Jej melodyjny głos rozbrzmiewał na wielu scenach, a słuchacze podziwiali ją za uśmiech, takt i życzliwość. Przez ponad siedemdziesiąt lat kariery zdobyła uznanie i szacunek środowiska artystycznego oraz ogromną sympatię słuchaczy.

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