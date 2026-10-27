Kinga Rusin miała być na miejscu Wieniawy i odmówiła?! Miszczak proponował jej "Taniec z Gwiazdami"

Agata Kulesza, Anna Mucha, Beata Kozidrak, a może ktoś zupełnie inny? Fani długo zastanawiali się, kto zasiądzie w jury programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" na miejscu odchodzącej Ewy Kasprzyk. Ostatecznie, okazało się, że nową jurorką została Julia Wieniawa. Na półmetku nowej edycji milczenie w sprawie show przerwała inna faworytka fanów - Kinga Rusin. Naprawdę miała propozycję od Miszczaka, ale ją odrzuciła!

Kinga Rusin wróci do telewizji?

Od kilku lat Kinga Rusin nie gości już regularnie na ekranach. Była gwiazda telewizji skupiła się na innych przedsięwzięciach, a także poświęciła się swojej ukochanej pasji - podróżom. Ostatnio zrobiła wyjątek od omijania szklanego ekranu i zjawiła się na tegorocznej gali "Telekamery". W rozmowie z "Pomponikiem" prezenterka zdradziła, czy są szanse na jej powrót do pracy przed kamerami telewizyjnymi. Bez ogródek skwitowała, że prowadzi rozmowy ze swoim byłym szefem i zarazem obecnym dyrektorem programowym Polsatu, Edwardem Miszczakiem. Jak na razie, są one jednak bezskuteczne.

- Od czasu do czasu spotykam się z dyrektorem Miszczakiem, na różne tematy sobie rozmawiamy. Jeszcze mu się nie udało - powiedziała bez wchodzenia w szczegóły Kinga Rusin.

Przypomnijmy, że w 2025 roku Kinga Rusin poprowadziła gościnnie jedno z wydań programu "Dzień Dobry TVN" z okazji 20-lecia tego formatu. Wcześniej była jego gospodynią w latach 2005-2020.

25

Miszczak chciał ją w "Tańcu z Gwiazdami", ale odmówiła

Była podwładna Edwarda Miszczaka przyznała też wprost, że miała propozycję zostania jurorką w polsatowskim "Tańcu z Gwiazdami". Jak jednak doskonale wiemy, nie przyjęła jej. Kinga Rusin nie ukrywa, że jest zadowolona ze swojego aktualnego trybu życia. Myślicie, że jednak kiedyś się skusi na "Taniec z Gwiazdami"?

Zobacz też: Telekamery TeleTygodnia 2026 rozdane. Oto pełna lista laureatów!

Sonda Czy tęsknisz na Kingą Rusin w telewizji? Tak Nie