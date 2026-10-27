Jacek Borkowski z żoną na Telekamerach. Miłość kwitnie? Jolanta mówi wprost: "Rzuciłam w niego telefonem"

Jacek i Jolanta Borkowscy - u nich w związku nie ma nudy, emocje aż buzują

Jacek Borkowski był jednym z wielu aktorów, którzy pokazali się na 29. rozdaniu Telekamer TeleTygodnia. To wydarzenie jest już kultowe, nic więc dziwnego, że gwiazdor na czerwony dywan wziął ukochaną żonę. Ich związek trwa od 2023 r., choć pierwsze spotkanie nastąpiło już 5 lat wcześniej. Zakochani pobrali się po zaledwie 3 miesiącach randkowania - w grudniu przed 3 laty.

Od tamtej pory regularnie bywają na wydarzeniach show-biznesowych. Niedawno Borkowskich można było spotkać na jesiennej imprezie ramówkowej TVP, wcześniej gościli i na wiosennej, a teraz na gali Telekamer. Jolanta jak zwykle skradła show!

Jolanta Borkowska wie, jak zwrócić na siebie uwagę

Jacek Borkowski na czerwonym dywanie zazwyczaj pozuje po prostu w ciemnym, eleganckim garniturze. Jego żona ani myśli o skromnych stylizacjach. Zawsze stara się wyróżnić i wzbudzić zainteresowania stylizacją. I udaje jej się! Na Telekamerach przyciągała spojrzenia czarnym wdziankiem z prześwitującymi spodniami i oryginalnym nakryciem głowy. Jolanta odsłoniła też ramiona, po których jej jasne włosy spływały falami.

Małżonkowie tulili się do siebie podczas pozowania do zdjęć, a Jacek nie odrywał rąk od ukochanej. Ale między nimi nie zawsze jest tak słodko, co sami otwarcie przyznają.

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Borkowska rzuciła w męża telefonem

W rozmowie z "Super Expressem" małżonkowie zdradzili, że ich uczucie jest pełne emocji. Jacek i Jolanta często się sprzeczają, a ich związek bywa burzliwy, ale jednocześnie jest wyjątkowo autentyczny. Oboje przyznali, że muszą się wzajemnie do siebie dopasowywać, co w pewnym wieku nie jest już najłatwiejsze.

W pewnym wieku mamy swoje przyzwyczajenia i naleciałości, które się nie zmieniają. Człowiek się nie zmienia, tylko się kamufluje. Musimy więc spotkać się gdzieś w połowie drogi albo przynajmniej sobie nie przeszkadzać - mówiła Jolanta "Super Expressowi".

Żona gwiazdora przyznała nawet, że w złości rzuciła w niego telefonem, a Jacek dodał, że na szczęście nie trafiła w niego! Mimo różnic i kłótni oboje doceniają jednak to, że ich związek trwa już trzy lata.

Telefon też naprawiałam. Bo rzuciłam w niego telefonem! - opowiadała Borkowska.

Jej mąż wytłumaczył:

Wcelowała w ścianę zamiast we mnie! Ale dobrze, dzięki temu trwamy razem już trzy lata i jest okej.

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