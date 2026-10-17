Irena Santor pokazała się na czerwonym dywanie. Gwiazda ma prawie 92 lata i promienieje!

Irena Santor niebawem skończy 92 lata, ale czy to widać?

Irena Santor w grudniu tego roku skończy 92. rok życia, ale zaawansowany wiek jej nie hamuje. Gwiazda wciąż pokazuje się publicznie - ostatnio można było ją spotkać podczas prapremiera opery "Matki Chersonia", gdzie pojawiło się sporo znanych twarzy. Były Katarzyna Kolenda-Zaleska, Zofia Ślotała, Weronika Marczuk-Pazura, Marta Dąbrowska, Marta Kuligowska, Monika Olejnik czy Marta Cienkowska, która pełni funkcję ministra kultury. Ta ostatnia chętnie pozowała do zdjęć właśnie z Santor. Nic dziwnego, 91-latka to przecież legenda polskiej sceny. Gwiazda pojawiła się w Teatrze Wielkim i zachwyciła elegancją.

Legendarna piosenkarka od lat udowadnia, że prawdziwy styl nie ma daty ważności, a klasa nie potrzebuje krzykliwych dodatków ani pogoni za młodością. Artystka, która przez dekady podbijała serca publiczności, do dziś kojarzy się z nienaganną elegancją. Starannie dobrane kreacje, subtelny makijaż, dopracowana fryzura i ten charakterystyczny, pełen wdzięku sposób bycia sprawiają, że trudno przejść obok niej obojętnie. W jej przypadku nic nie musi być przesadzone. To właśnie umiar, szyk i naturalność tworzą wizerunek, który od lat pozostaje niezmiennie zachwycający.

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Sekret jej uroku? To coś więcej niż wygląd!

W świecie show-biznesu, w którym gwiazdy często próbują zatrzymać czas za wszelką cenę, Irena Santor zawsze pokazywała zupełnie inne podejście. Jej znakiem rozpoznawczym była elegancja, ale główną rolę grał talent, a nie wygląd. Piosenkarka przez lata zachwycała publiczność głosem i niezwykłą osobowością, jaką pokazywała na scenie, ale też poza nią. Po dekadach kariery nazwisko Santor jest synonimem wielkiej polskiej estrady oraz szyku.

Santor, choć ma prawie 92 lata, wciąż ujmuje klasą i wdziękiem. W teatrze pokazała się w bordowym zestawie, na który narzuciła jasny płaszcz o prostej formie. Całość uzupełniła torbą w beżowym odcieniu. Miała ufryzowane, siwe włosy, a na jej twarzy gościł delikatny uśmiech. To wystarczyło! Niżej znajdziecie zdjęcia z wydarzenia.

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