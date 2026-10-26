Opinające ciało koronki, odważne wycięcia i prześwity. Seksowne kreacje w "Tańcu z Gwiazdami"

"Taniec z Gwiazdami": Polsat nie oszczędza na niczym. Wydaje fortunę na stroje

Minęło ponad 20 lat od premiery pierwszego odcinka. W tym czasie program przeszedł szereg zmian, w tym zmianę stacji oraz nazwy. Kilka rzeczy pozostaje jednak bez zmian: Iwona Pavlović za stołem jurorkim, ogromna widownia oraz zachwycające kreacje.

Polsat nigdy nie oszczędzał na swoim flagowym programie, ale w ostatnich sezonach jeszcze mocniej sypnął groszem. W ubiegłym roku podniesiono nagrody finansowe dla gwiazd i ich tanecznych partnerów. Główna wygrana została podwojona. Teraz gwiazdy rywalizują o 200 tyś. złotych, a tancerze o 100 tyś.

Producenci nie oszczędzają również na kostiumach. Wiosną kostiumy do premierowego odcinka kosztowały ponad... 100 tysięcy! Rekord padł w siódmym odcinku obecnego, dziewiętnastego sezonu. Bajkowe kreacje do "Disney Night" miały kosztować ponad 140 tysięcy!

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Kreacje podczas tańca muszą wyglądać bardzo efektownie, ale również nie ograniczać swobody ruchów tancerzy. Co często oznacza - im krócej, tym lepiej. Długie suknie albo mają obszerne doły, albo głębokie rozcięcia (jak pamiętna sukienka Hanny Żudziewicz).

W niedzielny wieczór gwiazdy i tancerki pojawił się w odważnych kreacjach, które odsłoniły ich umięśnione brzuchy i niezwykle zgrabne nogi. Dominik Rupiński i Estelle Francois zaprezentowali zmysłową rundę. Tancerka wyglądała przepięknie w krwistoczerwonej z wycięciami.

Sporo ciała odsłoniła Helena Englert. Młoda aktorka specjalnie dla "Tańca z Gwiazdami" zmieniła kolor włosów na brązowy. Czekoladowy odcień miała też jej suknia. Kreacja miała sporo odważnych wycięć, a przeźroczysty materiał dosłownie płynął w tańcu.

Niemal cała zakryta była Magdalena Tarnowska, której sylwetkę opinała zjawiskowa suknia z czarnej koronki. Delikatny materiał nie pozostawiał jednak za wiele dla wyobraźni. Do tego głębokie wycięcie podkreśliło zgrabne nogi tancerki.

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QUIZ. Tak czy nie. Oni wygrali "Taniec z Gwiazdami"? Kulesza, Górniak, Mroczek, Mucha Pytanie 1 z 25 Agata Kulesza wygrała "Taniec z Gwiazdami"? Tak Nie Następne pytanie