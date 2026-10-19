Bajkowe kreacje w "Tańcu z Gwiazdami". Polsat wydał na nie fortunę!

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2026-10-19 14:10

"Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" od lat przyciąga przed ekrany tłumy widzów, a Polsat nie szczędzi środków na swoją flagową produkcję. Wydatki stacji to nie tylko gaże uczestników, lecz także imponujące kreacje, które zachwycają na parkiecie. Siódmy odcinek 19. edycji okazał się pod tym względem wyjątkowy. Tak kosztownych strojów jeszcze w tej serii nie było!

"Disney Night" w "Tańcu z Gwiazdami". Kultowe przeboje w Polsacie

Początkiem września wystartowała dziewiętnasta edycja "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami". Lata mijają, program przeszedł sporo zmian, ale nadal pozostaje jednym z najpopularniejszych programów rozrywkowych w Polsce. Ostatnie sezony przyciągały w niedzielne wieczory średnio od 1,7 mln do ponad 2 mln widzów.

Nic więc dziwnego, że Polsat robi wszystko, by nie znudzić swoich fanów. Od kilku sezonów w "Tańcu z Gwiazdami" pojawiają się odcinki specjalne, w tym uwielbiane przez widzów odcinki rodzinne. W tym sezonie gwiazdy pojawiły się już na parkiecie ze swoimi bliskimi, a nawet zatańczyli do hitów Maryli Rodowicz.

Najnowszy, siódmy odcinek, również był wyjątkowy. Tym razem studio Polsatu przemieniło się w bajkową krainę! "Disney Night" z pewnością zapisze się w historii tanecznego show. Stacja nie oszczędzała na niczym, a już zdecydowanie nie na kreacjach!

Zobacz również: "Taniec z Gwiazdami" przy dźwiękach Disneya. Kto tym razem odpadł? Jurorzy i widzowie zdecydowali!

"Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami": Polsat wydał fortunę na te stroje!

Jak przekazał portal Fakt, był to jeden z najdroższych odcinków polskiej edycji "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami". Na same kreacje wydano ponad 140 tysięcy złotych! Wyszukane stroje powstały pod okiem kostiumografki programu, Martyny Łach.

Na parkiecie mogliśmy podziwiać uczestników w kostiumach zainspirowanymi kultowymi animacjami Disneya. Helena Englert i Roman Osadchiy przenieśli się do "Krainy Lodu", Marta Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz zatańczyli do utworu ze "Śpiącej Królewny", a Piotr Gumulec i Julia Suryś-Stromecka przemienili się w "Piękną i Bestię".

W naszej galerii zobaczycie wszystkie stroje z siódmego odcinka "Tańca z Gwiazdami". Warto było wydać na nie aż 140 tysiące złotych?

To nie pierwszy raz, gdy Polsat sypnął groszem. Nieco mniej wydano bowiem na kreacje z premierowego odcinka wiosennej edycji programu. Wtedy gwiazdy oraz ich taneczni trenerzy zaprezentowali się w strojach za ponad 100 tysięcy złotych!

Zobacz również: Blask cekinów, złote frędzle i pióra w "Tańcu z Gwiazdami". Na te stroje Polsat wydał ponad 100 tysięcy?!

Tancerze w bajkowych strojach w Tańcu z Gwiazdami. O kosztownych kreacjach przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 43
Quiz o Tańcu z Gwiazdami: połącz gwiazdy z ich tanecznymi partnerami
Pytanie 1 z 15
Andrzej Nejman
Joanna Jędrzejczyk wyjawiła, co zrobi po odpadnięciu z "Tańca z Gwiazdami". To nie była dla niej przygoda życia?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

TANIEC Z GWIAZDAMI
DANCING WITH THE STARS. TANIEC Z GWIAZDAMI

ROLKI