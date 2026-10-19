Bajkowe kreacje w "Tańcu z Gwiazdami". Polsat wydał na nie fortunę!

"Disney Night" w "Tańcu z Gwiazdami". Kultowe przeboje w Polsacie

Początkiem września wystartowała dziewiętnasta edycja "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami". Lata mijają, program przeszedł sporo zmian, ale nadal pozostaje jednym z najpopularniejszych programów rozrywkowych w Polsce. Ostatnie sezony przyciągały w niedzielne wieczory średnio od 1,7 mln do ponad 2 mln widzów.

Nic więc dziwnego, że Polsat robi wszystko, by nie znudzić swoich fanów. Od kilku sezonów w "Tańcu z Gwiazdami" pojawiają się odcinki specjalne, w tym uwielbiane przez widzów odcinki rodzinne. W tym sezonie gwiazdy pojawiły się już na parkiecie ze swoimi bliskimi, a nawet zatańczyli do hitów Maryli Rodowicz.

Najnowszy, siódmy odcinek, również był wyjątkowy. Tym razem studio Polsatu przemieniło się w bajkową krainę! "Disney Night" z pewnością zapisze się w historii tanecznego show. Stacja nie oszczędzała na niczym, a już zdecydowanie nie na kreacjach!

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"Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami": Polsat wydał fortunę na te stroje!

Jak przekazał portal Fakt, był to jeden z najdroższych odcinków polskiej edycji "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami". Na same kreacje wydano ponad 140 tysięcy złotych! Wyszukane stroje powstały pod okiem kostiumografki programu, Martyny Łach.

Na parkiecie mogliśmy podziwiać uczestników w kostiumach zainspirowanymi kultowymi animacjami Disneya. Helena Englert i Roman Osadchiy przenieśli się do "Krainy Lodu", Marta Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz zatańczyli do utworu ze "Śpiącej Królewny", a Piotr Gumulec i Julia Suryś-Stromecka przemienili się w "Piękną i Bestię".

W naszej galerii zobaczycie wszystkie stroje z siódmego odcinka "Tańca z Gwiazdami". Warto było wydać na nie aż 140 tysiące złotych?

To nie pierwszy raz, gdy Polsat sypnął groszem. Nieco mniej wydano bowiem na kreacje z premierowego odcinka wiosennej edycji programu. Wtedy gwiazdy oraz ich taneczni trenerzy zaprezentowali się w strojach za ponad 100 tysięcy złotych!

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