"Taniec z Gwiazdami" przy dźwiękach Disneya. Kto tym razem odpadł? Jurorzy i widzowie zdecydowali!

Za nami dosłownie bajkowy wieczór. Uczestnicy programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" prezentowali się już w rytm hitów włoskich czy latynoskich oraz u boku swoich bliskich, a teraz wystąpili przy akompaniamencie klasyków Disneya. Oto, jak im poszło.

Disneyowski wieczór w "Tańcu z Gwiazdami". Śpiewała i punktowała Edyta Górniak

Tydzień temu z programem pożegnali się Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko. Jak się okazało, tancerz może i nie zdobył Kryształowej Kuli, ale za to związał się z uczestniczącą w show Polsatu piosenkarką Kaeyrą. Jak zakończył się wieczór 18 października? W 7. odcinku 19. edycji programu wybrzmiały kultowe piosenki z animacji Disneya. Nic dziwnego, że produkcja "Tańca z Gwiazdami" postanowiła zaprosić do studia wyjątkową gwiazdę - Edyta Górniak to nie tylko ikona polskiej muzyki, ale też wykonawczyni legendarnej piosenki "Kolorowy wiatr" z filmu "Pocahontas". Artystka zarówno zaśpiewała, jak i dołączyła do jurorów oceniających występy uczestników. Po zsumowaniu wszystkich punktów oraz głosów widzów prowadzący ogłosili wyniki.

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Kto odpadł? Oto wyniki odcinka

Na zakończenie wieczoru prowadzący "Taniec z Gwiazdami", Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz, poinformowali, że z programu odpadli Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka. To właśnie ta para zdobyła łącznie najmniejsze poparcie jurorów i widzów. Punkty od Pavlović, Wygody, Wieniawy, Maseraka i Górniak prezentowały się następująco:

Dominik Rupiński i Estelle François - 50 punktów Dominik Smaruj i Magda Tarnowska - 48 punktów Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka - 46 punktów. Helena Englert i Roman Osadchiy - 46 punktów. Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz - 45 punktów Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka - 42 punkty Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna - 37 punktów. Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz - 37 punktów

"Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" - te pary zostały w programie

Tylko jedna para otrzyma nagrody pieniężne i prestiżową Kryształową Kulę. Coraz mniej uczestników prezentuje się na parkiecie Polsatu, walcząc o sympatię i głosy jurorów oraz widowni. Zgodnie z wynikami ostatniego wieczoru, w kolejnym odcinku zatańczą:

Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz

Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka

Helena Englert i Roman Osadchiy

Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna

Dominik Rupiński i Estelle François

Dominik Smaruj i Magda Tarnowska

Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz.

Z rozgrywki w poprzednich odcinkach "Tańca z Gwiazdami" odpadli natomiast:

8. miejsce - Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka

9. miejsce - Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko

10. miejsce - Karolina "Kaeyra" Baran i Kacper Rutka

11. miejsce - Matteo Brunetti i Izabela Skierska

12. miejsce - Monika Borzym i Michał Kassin.

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