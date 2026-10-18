"Taniec z Gwiazdami" przy dźwiękach Disneya. Kto tym razem odpadł? Jurorzy i widzowie zdecydowali!

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Za nami dosłownie bajkowy wieczór. Uczestnicy programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" prezentowali się już w rytm hitów włoskich czy latynoskich oraz u boku swoich bliskich, a teraz wystąpili przy akompaniamencie klasyków Disneya. Oto, jak im poszło.
Disneyowski wieczór w "Tańcu z Gwiazdami". Śpiewała i punktowała Edyta Górniak
Tydzień temu z programem pożegnali się Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko. Jak się okazało, tancerz może i nie zdobył Kryształowej Kuli, ale za to związał się z uczestniczącą w show Polsatu piosenkarką Kaeyrą. Jak zakończył się wieczór 18 października? W 7. odcinku 19. edycji programu wybrzmiały kultowe piosenki z animacji Disneya. Nic dziwnego, że produkcja "Tańca z Gwiazdami" postanowiła zaprosić do studia wyjątkową gwiazdę - Edyta Górniak to nie tylko ikona polskiej muzyki, ale też wykonawczyni legendarnej piosenki "Kolorowy wiatr" z filmu "Pocahontas". Artystka zarówno zaśpiewała, jak i dołączyła do jurorów oceniających występy uczestników. Po zsumowaniu wszystkich punktów oraz głosów widzów prowadzący ogłosili wyniki.
Kto odpadł? Oto wyniki odcinka
Na zakończenie wieczoru prowadzący "Taniec z Gwiazdami", Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz, poinformowali, że z programu odpadli Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka. To właśnie ta para zdobyła łącznie najmniejsze poparcie jurorów i widzów. Punkty od Pavlović, Wygody, Wieniawy, Maseraka i Górniak prezentowały się następująco:
- Dominik Rupiński i Estelle François - 50 punktów
- Dominik Smaruj i Magda Tarnowska - 48 punktów
- Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka - 46 punktów.
- Helena Englert i Roman Osadchiy - 46 punktów.
- Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz - 45 punktów
- Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka - 42 punkty
- Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna - 37 punktów.
- Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz - 37 punktów
"Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" - te pary zostały w programie
Tylko jedna para otrzyma nagrody pieniężne i prestiżową Kryształową Kulę. Coraz mniej uczestników prezentuje się na parkiecie Polsatu, walcząc o sympatię i głosy jurorów oraz widowni. Zgodnie z wynikami ostatniego wieczoru, w kolejnym odcinku zatańczą:
- Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz
- Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka
- Helena Englert i Roman Osadchiy
- Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna
- Dominik Rupiński i Estelle François
- Dominik Smaruj i Magda Tarnowska
- Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz.
Z rozgrywki w poprzednich odcinkach "Tańca z Gwiazdami" odpadli natomiast:
- 8. miejsce - Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka
- 9. miejsce - Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko
- 10. miejsce - Karolina "Kaeyra" Baran i Kacper Rutka
- 11. miejsce - Matteo Brunetti i Izabela Skierska
- 12. miejsce - Monika Borzym i Michał Kassin.
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