"Taniec z Gwiazdami" przy dźwiękach Disneya. Kto tym razem odpadł? Jurorzy i widzowie zdecydowali!

Kamil Polewski
Kamil Polewski
Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-10-18 22:36

Kto dziś odpadł z "Tańca z Gwiazdami"? 19. edycja programu dostarczyła nam już łez radości i wzruszenia, a tym razem przeniosła widzów w całej Polsce w prawdziwie bajkowy klimat. Uczestnicy zaprezentowali się do klasyków Disneya i podlegli ocenie specjalnej jurorki - Edyty Górniak. Niestety, Kryształową Kulę będzie mógł otrzymać tylko jeden z nich.

Za nami dosłownie bajkowy wieczór. Uczestnicy programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" prezentowali się już w rytm hitów włoskich czy latynoskich oraz u boku swoich bliskich, a teraz wystąpili przy akompaniamencie klasyków Disneya. Oto, jak im poszło.

Disneyowski wieczór w "Tańcu z Gwiazdami". Śpiewała i punktowała Edyta Górniak

Tydzień temu z programem pożegnali się Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko. Jak się okazało, tancerz może i nie zdobył Kryształowej Kuli, ale za to związał się z uczestniczącą w show Polsatu piosenkarką Kaeyrą. Jak zakończył się wieczór 18 października? W 7. odcinku 19. edycji programu wybrzmiały kultowe piosenki z animacji Disneya. Nic dziwnego, że produkcja "Tańca z Gwiazdami" postanowiła zaprosić do studia wyjątkową gwiazdę - Edyta Górniak to nie tylko ikona polskiej muzyki, ale też wykonawczyni legendarnej piosenki "Kolorowy wiatr" z filmu "Pocahontas". Artystka zarówno zaśpiewała, jak i dołączyła do jurorów oceniających występy uczestników. Po zsumowaniu wszystkich punktów oraz głosów widzów prowadzący ogłosili wyniki.

Joanna Jędrzejczyk wyjawiła, co zrobi po odpadnięciu z "Tańca z Gwiazdami". To nie była dla niej przygoda życia?

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Kto odpadł? Oto wyniki odcinka

Na zakończenie wieczoru prowadzący "Taniec z Gwiazdami", Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz, poinformowali, że z programu odpadli Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka. To właśnie ta para zdobyła łącznie najmniejsze poparcie jurorów i widzów. Punkty od Pavlović, Wygody, Wieniawy, Maseraka i Górniak prezentowały się następująco:

  1. Dominik Rupiński i Estelle François - 50 punktów
  2. Dominik Smaruj i Magda Tarnowska - 48 punktów
  3. Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka - 46 punktów.
  4. Helena Englert i Roman Osadchiy - 46 punktów.
  5. Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz - 45 punktów
  6. Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka - 42 punkty
  7. Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna - 37 punktów.
  8. Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz - 37 punktów

"Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" - te pary zostały w programie

Tylko jedna para otrzyma nagrody pieniężne i prestiżową Kryształową Kulę. Coraz mniej uczestników prezentuje się na parkiecie Polsatu, walcząc o sympatię i głosy jurorów oraz widowni. Zgodnie z wynikami ostatniego wieczoru, w kolejnym odcinku zatańczą:

  • Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz
  • Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka
  • Helena Englert i Roman Osadchiy
  • Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna
  • Dominik Rupiński i Estelle François
  • Dominik Smaruj i Magda Tarnowska
  • Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz.

Z rozgrywki w poprzednich odcinkach "Tańca z Gwiazdami" odpadli natomiast:

  • 8. miejsce - Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka
  • 9. miejsce - Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko
  • 10. miejsce - Karolina "Kaeyra" Baran i Kacper Rutka 
  • 11. miejsce - Matteo Brunetti i Izabela Skierska
  • 12. miejsce - Monika Borzym i Michał Kassin.

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