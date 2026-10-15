Kamil Kuroczko i Kaeyra są razem. Tancerz spotykał się wcześniej ze znaną aktorką! Pamiętacie?

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Kaeyra i Kamil Kuroczko potwierdzili związek. Poznali się w show Polsatu
Karolina Baran, funkcjonująca w mediach pod pseudonimem Kaeyra, oraz Kamil Kuroczko zaprezentowali swoje umiejętności w dziewiętnastej odsłonie programu „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami”. Na parkiecie nie stanowili jednak jednego duetu i oboje stracili już szansę na zdobycie głównego trofeum. Wokalistka występowała u boku Kacpra Rutki i pożegnała się z telewizyjnym formatem w czwartym odcinku. Kuroczko z kolei uczył kroków byłą mistrzynię sztuk walki Joannę Jędrzejczyk, a ich zmagania zakończyły się definitywnie na etapie szóstego odcinka.
Zanim jeszcze zapadły ostateczne werdykty dotyczące ich rywalizacji, w mediach zaczęły krążyć plotki o bliższej relacji tej dwójki. Obecnie uczestniczka programu „American Idol”, której hity grają polskie stacje radiowe, wprost przyznaje, że postanowiła związać się ze starszym o blisko dziesięć lat tancerzem.
- Nie chcieliśmy nikomu mówić, bo my sami nie wiedzieliśmy, co będzie dalej - powiedziała Kaeyra serwisowi "Pudelek", zdradzając, że "od razu zaczęło iskrzyć".
Z kim tancerz był w związku przed poznaniem piosenkarki?
Sfera uczuciowa utytułowanego mistrza parkietu od dawna wzbudzała zainteresowanie, ale była owiana tajemnicą. W 2016 roku Kamil Kuroczko pojawił się na planie programu „Hell's Kitchen” razem ze swoją ówczesną partnerką z "Tańca z Gwiazdami", Sylwią Juszczak, co mocno podgrzało spekulacje na temat ich rzekomego romansu. Tancerz przekonywał wtedy w wywiadach, aby doniesień o jego miłosnych podbojach nie brać na poważnie, zaznaczając przy okazji, że utrzymuje przyjacielskie relacje z wieloma kobietami z show-biznesu, w tym z Joanną Opozdą.
To właśnie z tą aktorką nawiązał głębszą więź - również za sprawą "Tańca z Gwiazdami". Fani musieli jednak czekać kilka miesięcy, zanim zakochani zdecydowali się na oficjalne potwierdzenie tej relacji.
- Byliśmy ze sobą rok, kiedy postanowiliśmy się ujawnić. Nie ma sensu ukrywać się, bo to też jest uciążliwe. Dalej zbyt wiele tych zdjęć razem nie wrzucamy, staramy się chronić prywatność - tłumaczyła Opozda w 2017 roku.
Z kim Kamil Kuroczko tańczył w "Tańcu z Gwiazdami"? Lista partnerek
Kamil Kuroczko wystąpił dotychczas z ośmioma znanymi kobietami w ramach programu „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami”. Jego telewizyjny debiut przypadł na jesień 2014 roku, kiedy opiekował się piosenkarką Honoratą Skarbek. Najlepszy wynik w historii swoich występów osiągnął jesienią 2025 roku, zdobywając trzecie miejsce z aktorką Wiktorią Gorodecką. Jego kolejnymi partnerkami w Polsacie były:
- wokalistka Honorata Skarbek (zakończyli udział na 11. miejscu)
- aktorka Sylwia Juszczak-Arnesen (uplasowali się na 5. pozycji)
- aktorka Magdalena Lamparska (odpadli na 10. lokacie)
- aktorka Joanna Opozda (wywalczyli 8. miejsce)
- piosenkarka Magda Bereda (dotarli do 4. pozycji)
- aktorka Nicole Bogdanowicz (zajęli 9. miejsce)
- aktorka Wiktoria Gorodecka (osiągnęli w finale 3. stopień podium)
- ikona MMA Joanna Jędrzejczyk (zakończyła udział na 9. miejscu).