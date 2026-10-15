Kamil Kuroczko i Kaeyra są razem. Tancerz spotykał się wcześniej ze znaną aktorką! Pamiętacie?

Kaeyra i Kamil Kuroczko potwierdzili związek. Poznali się w show Polsatu

Karolina Baran, funkcjonująca w mediach pod pseudonimem Kaeyra, oraz Kamil Kuroczko zaprezentowali swoje umiejętności w dziewiętnastej odsłonie programu „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami”. Na parkiecie nie stanowili jednak jednego duetu i oboje stracili już szansę na zdobycie głównego trofeum. Wokalistka występowała u boku Kacpra Rutki i pożegnała się z telewizyjnym formatem w czwartym odcinku. Kuroczko z kolei uczył kroków byłą mistrzynię sztuk walki Joannę Jędrzejczyk, a ich zmagania zakończyły się definitywnie na etapie szóstego odcinka.

Zanim jeszcze zapadły ostateczne werdykty dotyczące ich rywalizacji, w mediach zaczęły krążyć plotki o bliższej relacji tej dwójki. Obecnie uczestniczka programu „American Idol”, której hity grają polskie stacje radiowe, wprost przyznaje, że postanowiła związać się ze starszym o blisko dziesięć lat tancerzem.

- Nie chcieliśmy nikomu mówić, bo my sami nie wiedzieliśmy, co będzie dalej - powiedziała Kaeyra serwisowi "Pudelek", zdradzając, że "od razu zaczęło iskrzyć".

Z kim tancerz był w związku przed poznaniem piosenkarki?

Sfera uczuciowa utytułowanego mistrza parkietu od dawna wzbudzała zainteresowanie, ale była owiana tajemnicą. W 2016 roku Kamil Kuroczko pojawił się na planie programu „Hell's Kitchen” razem ze swoją ówczesną partnerką z "Tańca z Gwiazdami", Sylwią Juszczak, co mocno podgrzało spekulacje na temat ich rzekomego romansu. Tancerz przekonywał wtedy w wywiadach, aby doniesień o jego miłosnych podbojach nie brać na poważnie, zaznaczając przy okazji, że utrzymuje przyjacielskie relacje z wieloma kobietami z show-biznesu, w tym z Joanną Opozdą.

To właśnie z tą aktorką nawiązał głębszą więź - również za sprawą "Tańca z Gwiazdami". Fani musieli jednak czekać kilka miesięcy, zanim zakochani zdecydowali się na oficjalne potwierdzenie tej relacji.

- Byliśmy ze sobą rok, kiedy postanowiliśmy się ujawnić. Nie ma sensu ukrywać się, bo to też jest uciążliwe. Dalej zbyt wiele tych zdjęć razem nie wrzucamy, staramy się chronić prywatność - tłumaczyła Opozda w 2017 roku.

20

Z kim Kamil Kuroczko tańczył w "Tańcu z Gwiazdami"? Lista partnerek

Kamil Kuroczko wystąpił dotychczas z ośmioma znanymi kobietami w ramach programu „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami”. Jego telewizyjny debiut przypadł na jesień 2014 roku, kiedy opiekował się piosenkarką Honoratą Skarbek. Najlepszy wynik w historii swoich występów osiągnął jesienią 2025 roku, zdobywając trzecie miejsce z aktorką Wiktorią Gorodecką. Jego kolejnymi partnerkami w Polsacie były:

wokalistka Honorata Skarbek (zakończyli udział na 11. miejscu)

aktorka Sylwia Juszczak-Arnesen (uplasowali się na 5. pozycji)

aktorka Magdalena Lamparska (odpadli na 10. lokacie)

aktorka Joanna Opozda (wywalczyli 8. miejsce)

piosenkarka Magda Bereda (dotarli do 4. pozycji)

aktorka Nicole Bogdanowicz (zajęli 9. miejsce)

aktorka Wiktoria Gorodecka (osiągnęli w finale 3. stopień podium)

ikona MMA Joanna Jędrzejczyk (zakończyła udział na 9. miejscu).

Sonda Lubisz tańczyć? Tak, mogę wtedy wyrażać siebie! Tańczę tylko na dyskotekach Nie przepadam za tańcem