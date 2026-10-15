Kaeyra znalazła miłość w "Tańcu z Gwiazdami". Piosenkarka potwierdziła związek z przystojnym tancerzem!

"Taniec z Gwiazdami": Program randkowy dla gwiazd

Nie od dzisiaj wiadomo, że taniec zbliża. Doskonale przekonało się o tym już kilka par z "Tańca z Gwiazdami". Niemal w każdej edycji widzowie dopatrują się romansu między uczestnikami. Często za czułymi gestami i zalotnymi spojrzeniami kryje się po prostu dobra gra aktorska.

Zdarza się jednak, że tanecznych partnerów rzeczywiście łączy coś więcej. Najlepszym tego przykładem są Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel. Chociaż dziś układają sobie życie u boku innych partnerów, to przez wiele lat tworzyli szczęśliwą rodzinę.

W romanse obfitowała szczególnie siedemnasta edycja "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami". Jeszcze przed startem programu miłość połączyła Agnieszkę Kaczorowską i Marcina Rogacewicza, którzy przed kamerami nie szczędzili sobie czułości. Z kolei podczas treningów uczucie połączyło Katarzynę Zillmann i Janię Lesar oraz Mikołaja "Bagi" Bagińskiego i Magdalenę Tarnowską.

Obecnie na antenie Polsatu emitowany jest dziewiętnasty sezon "TZG". Jedną z uczestniczek była Karolina Baran, działająca pod pseudonimem Kaeyra. Chociaż z rywalizacją pożegnała się już w czwartym odcinku, to z programu wyszła z partnerem!

Zobacz również: Kaeyra w "Tańcu z gwiazdami". Wokalistka w ten sposób próbowała zachować swój udział w show w tajemnicy

Kaeyra potwierdziła związek z Kamilem Kuroczko

Już od jakiegoś czasu mówiło się, że piękna piosenkarka spotyka się z przystojnym tancerzem. Nie jest to jednak Kacper Rutka, z którym występowała w show. Okazuje się, że wybrankiem jej serca został Kamil Kuroczko, który w programie partnerował Joannie Jędrzejczak.

Kaeyra jeszcze do niedawna łączona była z Krzysztofem Zalewskim, ale ten związek to już przeszłość. Dziś skupia się na relacji z Kamilem Kuroczką! O tym, że rzeczywiście łączy ich coś więcej piosenkarka opowiedziała w podcaście Pudelka. Między nią a tancerzem zaiskrzyło już podczas nagrywania spotu do "Tańca z Gwiazdami"! "Od razu zaczęło iskrzyć" - stwierdziła.

Nie chcieliśmy nikomu mówić, bo my sami nie wiedzieliśmy, co będzie dalej. (...) Nawet nie wiedzieliśmy, czy jest o czym mówić. Wiedzieliśmy, że coś czujemy do siebie - tłumaczyła Baran.

Ich uczucie rozkwitało między jednym treningiem a drugim. Kaeyra nie żałuje jednak, że to nie Kuroczko partnerował jej na parkiecie.

Lepiej, bo naprawdę chciałam się zaangażować. Chciałam się skupić na pracy. To było dla mnie ważne, więc nawet dobrze, że nie byliśmy razem sparowani - dodała piosenkarka.

Zobacz również: Helena Englert NA BOSAKA w "Tańcu z Gwiazdami". Internauci rzucili się do komentowania!

31

Quiz o Tańcu z Gwiazdami: połącz gwiazdy z ich tanecznymi partnerami Pytanie 1 z 15 Andrzej Nejman Magdalena Soszyńska Agnieszka Pomorska Kamila Kajak Następne pytanie