"Taniec z Gwiazdami 19" dobiega końca

19. edycja "Tańca z Gwiazdami" powoli się kończy. Za nami już kilkanaście tygodni emocjonujących zmagań, w tym wiele różnorakich konkurencji i weekendów tematycznych jak:

Maryla Rodowicz Night

Irena Santor Night

Disney Night

Akademia Czarnej Mamby,

Sztafeta rumby.

W 19. edycji. "Tańca z Gwiazdami" były

Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka,

Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz,

Piotr „Guma” Gumulec i Julia Suryś-Stromecka,

Helena Englert i Roman Osadchiy,

Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna,

Monika Borzym i Michał Kassin,

Dominik Rupiński i Estelle François,

Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko,

Matteo Brunetti i Izabela Skierska,

Kaeyra i Kacper Rutka,

Dominik Smaruj i Magda Tarnowska

oraz Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz.

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Kto wygrał 19. edycję "Tańca z Gwiazdami"?

Finał 19. edycji "Tańca z Gwiazdami" odbył się dokładnie 29 listopada 2026 roku. Na parkiecie pokazały się takie pary jak:

Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz

Helena Englert i Roman Osadchiy

Dominik Rupiński i Estelle François

Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz

Punktacja:

Helena Englert i Roman Osadchiy 40 + 40 + 40 = 120

Dominik Rupiński i Estelle François 40 + 40 + 40 = 120

Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz 38 + 38 + 40 = 116

Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz 37 + 34 + 40 = 111

Do tej pory z programem pożegnali się:

5. miejsce - Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka

6. miejsce - Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna

7. miejsce - Dominik Smaruj i Magda Tarnowska

8. miejsce - Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka

9. miejsce - Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko

10. miejsce - Karolina "Kaeyra" Baran i Kacper Rutka

11. miejsce - Matteo Brunetti i Izabela Skierska

12. miejsce - Monika Borzym i Michał Kassin.

Zgodnie z decyzją jury i widzów, zwycięzcami 19. edycji "Tańca z Gwiazdami" w Polsacie są Dominik Rupiński i Estelle François.