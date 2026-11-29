Książę Harry i król Karol III w Balmoral. Szczegóły tajnego spotkania

Jak ustalił „The Sun”, król Karol III zaprosił młodszego syna do szkockiej posiadłości 17 października, a informację o ich rozmowie utrzymywano w tajemnicy przez ponad miesiąc. Ojciec i syn spotkali się w cztery oczy po raz pierwszy od sierpnia, kiedy to książę Harry z żoną i dziećmi wrócił do Wielkiej Brytanii po sześciu latach spędzonych za oceanem. Książę miał pojawić się w Balmoral w Szkocji sam, bez Meghan Markle i dzieci. W tym samym czasie królowa Camilla brała udział w wyścigach konnych w Ascot.

Temat rozmowy monarchy z synem pozostaje nieznany, jednak osoba związana z rodziną królewską przekazała brytyjskim mediom, że obu stronom zależy na utrzymaniu dobrych relacji. Z ustaleń „Daily Mail” wynika, że było to dopiero czwarte spotkanie Harry'ego z ojcem od koronacji Karola III w maju 2023 roku.

Harry and Charles hold secret meeting at Balmoral https://t.co/vPogvGVDIT— The Sun (@TheSun) November 29, 2026

Książę Harry mówi o pojednaniu z rodziną. Plany Sussexów na Boże Narodzenie

W październikowym wywiadzie dla magazynu „GQ” książę Harry otwarcie zadeklarował chęć pojednania z bliskimi i oddzielenia przeszłości grubą kreską. „Niektórzy nie chcą, żeby się udało. Ja chcę, żeby się udało” – powiedział. Przedstawiciele księcia zaprzeczyli, jakoby wypowiedź ta odnosiła się do księcia Williama.

Pomimo sekretnej wizyty u króla, Harry i Meghan nie spędzą Bożego Narodzenia z brytyjską rodziną królewską. Według doniesień „Daily Mail” para nie dostała zaproszenia na świąteczne uroczystości w Sandringham ani na organizowany przez księżną Kate koncert kolęd w opactwie westminsterskim. Na święta Sussexowie wraz z dziećmi mają udać się do Kalifornii, gdzie mieszka Doria Ragland, matka Meghan.

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