Aż 2500 trzęsień ziemi w jednym miasteczku! Naukowcy nie wiedzą, co się dzieje

Gnowangerup to niewielkie miasteczko położone około 300 kilometrów na południowy wschód od Perth, zamieszkane przez kilkaset osób. Na początku roku naukowcy zauważyli w tym rejonie wzmożoną aktywność sejsmiczną. Służba Geologiczna Australii Zachodniej postanowiła rozmieścić w okolicy stacje monitorujące wstrząsy. Wyniki pomiarów zaskoczyły badaczy.

– Zarejestrowaliśmy około 2500 trzęsień ziemi. Te mniejsze były wykrywalne jedynie za pomocą przyrządów, a najsilniejsze miało magnitudę 3,8 – powiedział w rozmowie z ABC News John O'Donnell ze Służby Geologicznej Australii Zachodniej.

Wstrząsy odczuwali między innymi okoliczni rolnicy. Jeden z nich, Timm House, przyznał, że niektóre trzęsienia budziły w nocy jego rodzinę. Miał wtedy wrażenie, jakby tuż przed drzwiami jego domu przejeżdżał pociąg lub ciężarówka. Z czasem mieszkańcy przywykli do tego zjawiska.

Tajemnicza seria trzęsień ziemi. Naukowcy szukają odpowiedzi

Chociaż południowa część Australii Zachodniej jest znana z aktywności sejsmicznej, badacze nadal nie wiedzą, dlaczego w tak krótkim czasie doszło tam do tysięcy wstrząsów.

– W tej części świata często zdarzają się takie serie trzęsień ziemi. Dlaczego tak się dzieje? To coś, czego naprawdę jeszcze nie rozumiemy – przyznał John O'Donnell.

Prowadzone pomiary pozwalają naukowcom lepiej poznać zjawisko tak zwanych rojów trzęsień ziemi, czyli serii wstrząsów występujących na jednym obszarze w stosunkowo krótkim czasie. Jak poinformowała Kate O'Keefe, przewodnicząca władz hrabstwa Gnowangerup, dotychczas nie odnotowano żadnych szkód. Zjawisko wzbudziło jednak zainteresowanie ludzi na całym świecie.

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Strong Earthquakes Above Average | Seismic Forecast 29 November - 8 December 2026 (with subtitles for 60+ languages) https://t.co/EnX6zmt0e8— Frank Hoogerbeets  (@hogrbe) November 29, 2026