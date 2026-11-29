Potężny pożar domu na Mazowszu! Mieszkańcy uciekli przed ogniem

Spłonął dom we wsi Cisie! Do pożaru doszło w niedzielę przed południem przy ulicy Wiatracznej w miejscowości Cisie w powiecie mińskim. Zgłoszenie wpłynęło do Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim około godz. 11.45. Kiedy strażacy dotarli na miejsce, ogień był już mocno rozprzestrzeniony. Płonął budynek mieszkalny o wymiarach około 10 na 7 metrów. Największe zniszczenia powstały na poddaszu.

Jak podaje Miejski Reporter, do walki z ogniem skierowano pięć zastępów z okolicznych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej oraz jeden zastęp Państwowej Straży Pożarnej z Mińska Mazowieckiego. Nad budynkiem unosiły się kłęby gęstego dymu. Jeszcze około godz. 13 strażacy nie zdołali opanować pożaru. Udało się to dopiero przed godz. 14.

Wielogodzinna akcja strażaków. Dom nie nadaje się do zamieszkania

Po opanowaniu płomieni strażacy rozpoczęli dogaszanie pogorzeliska i rozbiórkę zniszczonych części budynku. Sprawdzali również, czy w konstrukcji domu nie pozostały miejsca, w których ogień mógłby ponownie się rozprzestrzenić. Dopiero po godz. 15 zaczęto odsyłać poszczególne zastępy.

W chwili wybuchu pożaru w domu znajdowali się mieszkańcy, którzy na szczęście zdołali wydostać się na zewnątrz o własnych siłach. Na miejscu przebadali ich ratownicy medyczni. Żadna z osób nie wymagała przewiezienia do szpitala.

Nie podano dotychczas przyczyny pożaru. Strażacy przypominają jednak, że w sezonie grzewczym częstą przyczyną pożarów domów jest zapalenie się sadzy w kominach. Dlatego tak istotne są przeglądy kominiarskie.

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