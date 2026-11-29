W finale 19. sezonu "Tańca z Gwiazdami" nie zabrakło emocji. Wszystkie pary zatańczyły aż trzy tańce i było wiele wzruszeń i łez. Jednak nie tylko rewelacyjne choreografie zwróciły uwagę widzów. Partnerka taneczna Dominika Rupińskiego zrobiła coś wyjątkowego! No, bo czy ktoś wcześniej w przerwie reklamowej ściął włosy?

Dominik Rupiński i Estelle François poradzili sobie z każdym tańcem

Na początku Dominik Rupiński i Rupiński i Estelle François zatańczyli walca wiedeńskiego do piosenki Zbigniewa Wodeckiego "Lubię wracać tam, gdzie byłem". Układ wybrała dla nich Julia Wieniawa, a jej decyzja okazała się strzałem w dziesiątkę. Rupiński i François zaprezentowali elegancki, dopracowany występ, za który otrzymali od jurorów cztery dziesiątki, czyli maksymalne 40 punktów.

Ty i standard to jest piękne połączenie. Twój taniec jest lekki, precyzyjny, jesteś w nim dostojny i masz w nim dużo gracji. Znalazłeś swoją dojrzałą, męską energię

- oceniła Julia Wieniawa.

Dominik Rupiński i Estelle Francois póxniej zatańczyli cha-chę przydzieliła Helena Englert. Młoda aktorka nie ukrywała, że chociaż na tańcu się nie zna, to występ influencera przypadł jej do gustu.

Estelle François ścięła włosy w przerwie reklamowej!

Póxniej Dominik Rupiński i Estelle Francois zatańczyli cha-chę, którą przydzieliła im Helena Englert. Młoda aktorka wykrzyczała, że chociaż na tańcu się nie zna, to ten ją zachwycił.

To jednak nie koniec niespodzianek związanych z finałowym występem pary. Estelle François zdecydowała się na sporą zmianę wizerunku. Na finałowy free style partnerka taneczna Rupińskiego ścięła włosy, a metamorfozę przeprowadziła w trakcie przerwy reklamowej! Trudno o bardziej zaskakujący moment na taką decyzję, zwłaszcza w dniu wielkiego finału.

Występ i przygotowania do kolejnych tanecznych wyzwań wywołały też mnóstwo reakcji wśród widzów. Fani nie kryli, że Dominik i Estelle należą do ich największych faworytów.

Fani już wybrali

Wygraj to chłopaku!!!! Ciary On jest stworzony do tańca! Estelle wspaniała, mam nadzieję że zobaczymy ją w kolejnej edycji Bardzo życzę, aby prowadzący ogłosili, że właśnie ta para wygrywa Powinien wygrać Najlepiej tańczący w tej edycji bez dwóch zdań Co do freestyle to muzyka robi klimat ale to musi być bardzo poruszajaca muzyka a narazie żaden freestyle mnie nie poruszył Heleny tez nie Ale życzę wygranej Dominikowi.

Warto dodać, że życzenia fanów tej pary spełniły się. To właśnie Dominik Rupiński i Estelle Francois zgarnęli Kryształową Kulę! Gratulujemy!

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Magdalena Boczarska uwielbia wyzwania. "Taniec z Gwiazdami" to jedno z nich!