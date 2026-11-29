W finale 19. sezonu "Tańca z Gwiazdami" nie zabrakło emocji. Wszystkie pary zatańczyły aż trzy tańce i było wiele wzruszeń i łez. Jednak nie tylko rewelacyjne choreografie zwróciły uwagę widzów. Partnerka taneczna Dominika Rupińskiego zrobiła coś wyjątkowego! No, bo czy ktoś wcześniej w przerwie reklamowej ściął włosy?
Dominik Rupiński i Estelle François poradzili sobie z każdym tańcem
Na początku Dominik Rupiński i Rupiński i Estelle François zatańczyli walca wiedeńskiego do piosenki Zbigniewa Wodeckiego "Lubię wracać tam, gdzie byłem". Układ wybrała dla nich Julia Wieniawa, a jej decyzja okazała się strzałem w dziesiątkę. Rupiński i François zaprezentowali elegancki, dopracowany występ, za który otrzymali od jurorów cztery dziesiątki, czyli maksymalne 40 punktów.
Ty i standard to jest piękne połączenie. Twój taniec jest lekki, precyzyjny, jesteś w nim dostojny i masz w nim dużo gracji. Znalazłeś swoją dojrzałą, męską energię
- oceniła Julia Wieniawa.
Dominik Rupiński i Estelle Francois póxniej zatańczyli cha-chę przydzieliła Helena Englert. Młoda aktorka nie ukrywała, że chociaż na tańcu się nie zna, to występ influencera przypadł jej do gustu.
Estelle François ścięła włosy w przerwie reklamowej!
Póxniej Dominik Rupiński i Estelle Francois zatańczyli cha-chę, którą przydzieliła im Helena Englert. Młoda aktorka wykrzyczała, że chociaż na tańcu się nie zna, to ten ją zachwycił.
To jednak nie koniec niespodzianek związanych z finałowym występem pary. Estelle François zdecydowała się na sporą zmianę wizerunku. Na finałowy free style partnerka taneczna Rupińskiego ścięła włosy, a metamorfozę przeprowadziła w trakcie przerwy reklamowej! Trudno o bardziej zaskakujący moment na taką decyzję, zwłaszcza w dniu wielkiego finału.
Występ i przygotowania do kolejnych tanecznych wyzwań wywołały też mnóstwo reakcji wśród widzów. Fani nie kryli, że Dominik i Estelle należą do ich największych faworytów.
Fani już wybrali
Wygraj to chłopaku!!!! Ciary
On jest stworzony do tańca! Estelle wspaniała, mam nadzieję że zobaczymy ją w kolejnej edycji
Bardzo życzę, aby prowadzący ogłosili, że właśnie ta para wygrywa
Powinien wygrać Najlepiej tańczący w tej edycji bez dwóch zdań Co do freestyle to muzyka robi klimat ale to musi być bardzo poruszajaca muzyka a narazie żaden freestyle mnie nie poruszył Heleny tez nie Ale życzę wygranej Dominikowi.
Warto dodać, że życzenia fanów tej pary spełniły się. To właśnie Dominik Rupiński i Estelle Francois zgarnęli Kryształową Kulę! Gratulujemy!
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