Kaeyra w "Tańcu z gwiazdami". Wokalistka w ten sposób próbowała zachować swój udział w show w tajemnicy

Choć do września pozostało jeszcze kilka miesięcy, prace nad nową edycją "Tańca z gwiazdami" idą pełną parą. Zaledwie kilkanaście tygodni po finale wiosennej serii, twórcy programu powoli ujawniają pierwsze nazwiska uczestników. Jak na razie potwierdzono, że na słynnym parkiecie rywalizować będą Helena Englert oraz Mandaryna. Angaż Marty Wiśniewskiej wzbudził kontrowersje, ponieważ celebrytka od lat zawodowo zajmuje się tańcem i prowadzi własne szkoły taneczne.

Kaeyra w "Tańcu z gwiazdami" - kolejne nazwisko

Mandaryna nie będzie osamotniona w gronie muzycznych gwiazd tej jesieni. Z ustaleń "Super Expressu" wynika, że kolejną uczestniczką programu została Kaeyra, polsko-amerykańska wokalistka znana z przeboju "Sour". Była uczestniczka amerykańskiego "Idola" od dłuższego czasu sukcesywnie buduje swoją pozycję na polskiej scenie, wydając kolejne taneczne single. Zaledwie kilka dni temu, podczas trasy "Lato z Radiem i Telewizją Polską", poruszyliśmy ten temat w rozmowie z Karoliną. Młoda artystka była wyraźnie zdezorientowana pytaniem.

Kaeyra o udziale w "Tańcu z gwiazdami" - jej reakcja mówi wszystko

W trakcie rozmowy z Maksem Kluziewiczem dla serwisu ESKA.pl, zapytana o plotki dotyczące "Tańca z gwiazdami", Kaeyra unikała udzielenia jednoznacznej odpowiedzi. Zdradziła jednak, że występ w tego typu formacie byłby spełnieniem jej wielkich marzeń.

Nie wiem. To by było duże marzenie. Nie wiem, czy w ogóle bym dała radę. Kocham tańczyć, zawsze jestem pierwsza na parkiecie na każdej imprezie, ale tak towarzysko... No, nie wiem. Zobaczymy - powiedziała.

Jak powszechnie wiadomo, marzenia są od tego, by je realizować. Z niecierpliwością czekamy więc na pierwsze występy Karoliny na najsłynniejszym telewizyjnym parkiecie.

Kaeyra o trudnych początkach. Manager mocno ją oszukał!