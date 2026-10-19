Górniak z gigantycznym bukietem, Allan z ukochaną. Tak gwiazdy opuszczały studio Polsatu

Fotoreporterzy przyłapali gwiazdy po programie. Mandaryna, Górniak i Allan na parkingu

Niedzielny wieczór w "Tańcu z Gwiazdami" upłynął pod znakiem magii Disneya. Nie zabrakło wzruszających momentów, tanecznych emocji i wymiany zdań przy jurorskim stole. Duże zainteresowanie wzbudziła Mandaryna, która zaprezentowała walca wiedeńskiego z zamkniętymi oczami. Gdy jednak program dobiegł końca, uczestnicy i goście mogli wreszcie odetchnąć. Wtedy uwaga przeniosła się na parking przed studiem, gdzie czekali fotoreporterzy. To właśnie tam można było zobaczyć, kto towarzyszył gwiazdom po intensywnym wieczorze.

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Koniec emocji na parkiecie, a tu takie sceny na parkingu! Wiśniewski, Mandaryna i Górniak

Jedną z osób, które opuszczały studio w wyjątkowo dobrym nastroju, była Marta Wiśniewska, czyli Mandaryna. Po tanecznych emocjach czekało na nią wsparcie najbliższych. Tancerka i wokalistka mogła liczyć na obecność Michała Wiśniewskiego, który pojawił się na miejscu razem z dziećmi i swoją mamą, Grażyną. Były mąż Mandaryny nie krył zainteresowania jej udziałem w programie, a rodzinne spotkanie po występie było jednym z ciekawszych obrazków tego wieczoru.

Mandaryna opuszczała budynek z kwiatami i uśmiechem na twarzy. Widać było, że po występie może liczyć na doping bliskich. Choć ich małżeństwo należy już do przeszłości, wspólne pojawienie się rodziny pokazało, że ważne chwile wciąż mogą być okazją do okazania wsparcia.

Uwagę fotoreporterów przyciągnęła również Edyta Górniak, która tego wieczoru wystąpiła w roli specjalnej jurorki. Piosenkarka postawiła na luźny, błękitny zestaw i efektowną fryzurę. Najbardziej rzucał się jednak w oczy ogromny bukiet jesiennych kwiatów, z którym gwiazda ruszyła w stronę białego Audi. Zanim odjechała, miała jeszcze chwilę na rozmowę z synem, Allanem Enso, oraz jego ukochaną.

Allan nie pojechał jednak z mamą. Po zakończeniu wieczoru młody muzyk skierował się w stronę czarnego BMW, a u jego boku była partnerka. Para trzymała się za ręce, nie kryjąc bliskości. Tak zakończył się pełen emocji niedzielny wieczór z "Tańcem z Gwiazdami". Na parkiecie królowała magia Disneya, a na parkingu - rodzinne wsparcie, kwiaty i czułe gesty.

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