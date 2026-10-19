"Taniec z Gwiazdami". Edyta Górniak w 2010 roku i teraz. Bardzo się zmieniła?

W latach 90. Edyta Górniak spektakularnie zaistniała na polskiej scenie muzycznej i szybko zaczęła odnosić ogromne sukcesy, które następowały jeden po drugim. Do historii przeszło między innymi wykonanie przez nią piosenki "Kolorowy wiatr", która znalazła się na ścieżce dźwiękowej do animacji "Pocahontas". Ponad trzy dekady później wokalistka powróciła do tego hitu, uświetniając swoim gościnnym występem odcinek specjalny "Tańca z gwiazdami", inspirowany produkcjami Disneya. Co ciekawe, miało to miejsce szesnaście lat po tym, jak ona sama sprawdzała swoje umiejętności na parkiecie jako uczestniczka. Przypomnijmy, jak prezentowała się w tamtym czasie.

Edyta Górniak w "Tańcu z Gwiazdami"

W studiu polsatowskiego show gwiazda pojawiła się w towarzystwie swojego syna oraz jego dziewczyny. To właśnie Edyta Górniak wykonaniem kultowej piosenki z "Pocahontas" rozpoczęła ten taneczny wieczór. Potem dołączyła do grona jurorów, szczodrze obdarowując każdego z uczestników najwyższą notą, czyli "dziesiątką". Prawdziwym zaskoczeniem dla widzów był moment, w którym artystka wyszła na parkiet i zrzuciwszy buty, spontanicznie zatańczyła u boku Rafała Maseraka. W trakcie trwania programu wokalistka chętnie dzieliła się swoimi refleksjami, a także nawiązaniami do tego, że sama brała udział w walce o Kryształową Kulę.

2010 vs 2026 - tak zmieniła się piosenkarka

Czas płynie nieubłaganie i choć trudno w to uwierzyć, minęło już szesnaście lat, od kiedy to jesienią 2010 roku Edyta Górniak rywalizowała o wygraną. Tajniki tańca towarzyskiego zgłębiała wówczas pod czujnym okiem Jana Klimenta. Obecność w programie tak wielkiej gwiazdy polskiej estrady była sporym wydarzeniem, a kolejne choreografie z jej udziałem były entuzjastycznie przyjmowane przez fanów i publiczność zgromadzoną w studiu. Dowodem na to było dotarcie piosenkarki do półfinału show, dzięki czemu uplasowała się na zaszczytnym, trzecim miejscu.

Zastanawiacie się, jak wyglądała ponad piętnaście lat temu i czy bardzo się zmieniła od tamtego czasu? Porównanie najnowszych fotografii z występu w telewizji Polsat ze zdjęciami archiwalnymi znajdziecie w naszej galerii poniżej.

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