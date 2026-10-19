Wielkie emocje na festiwalu ToruńCAMERIMAGE. Na ekranie zdrady, wojenne sekrety i ludzkie dramaty. Oto pierwsze tytuły Konkursu Głównego!

Wielkie emocje na ekranie. Znamy pierwsze filmy festiwalu ToruńCAMERIMAGE

Rozpoczyna się odliczanie do jednego z najważniejszych wydarzeń filmowych w Polsce. Organizatorzy 34. edycji Festiwalu Filmowego ToruńCAMERIMAGE uchylili rąbka tajemnicy i zaprezentowali pierwsze pięć produkcji, które powalczą o nagrodę w prestiżowym Konkursie Głównym. Zapowiadają się historie pełne dramatycznych wyborów, mrocznych sekretów i ludzkich dramatów.

Mroczna tajemnica z czasów wojny

Wśród ogłoszonych tytułów znalazł się film "Kobieta nieznana". To opowieść o Marie, która pracuje jako niania i służąca. Kobieta ma wkrótce poślubić swojego pracodawcę – zamożnego i znacznie starszego wdowca, co zapewni jej upragniony awans społeczny.

Jej plany może jednak pokrzyżować wstydliwa tajemnica z przeszłości. W czasie II wojny światowej Marie łączyła intymna relacja z niemieckim żołnierzem. Gdy dawne demony zaczynają zagrażać jej nowemu życiu, kobieta jest gotowa na wszystko, by w powojennym chaosie utrzymać świeżo zdobyty status pani domu.

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Gdy życie wali się w gruzy

Równie gęstą atmosferę zapowiada "Minotaur". Pozornie Gleb i jego znacznie młodsza żona Galina tworzą idealną, dobrze sytuowaną parę, wspólnie wychowując syna. W rzeczywistości jednak ich uczucie dawno wygasło, a w związku zagościła obojętność.

Wszystko komplikuje się jeszcze bardziej, gdy Gleb, dyrektor dużej firmy, dostaje od burmistrza polecenie wytypowania czternastu pracowników, którzy trafią na front. W tym samym czasie mężczyzna zaczyna podejrzewać żonę o zdradę. Opanowany i pragmatyczny bohater traci grunt pod nogami i zaczyna podejmować coraz bardziej radykalne i niebezpieczne decyzje.

Niezwykła przyjaźń w kosmosie

Widzowie festiwalu przeniosą się również w bezkresną przestrzeń kosmiczną za sprawą filmu "Projekt Hail Mary". Jego bohaterem jest Ryland Grace, nauczyciel przedmiotów ścisłych, który zostaje zupełnie sam, z dala od domu. Niespodziewanie nawiązuje przyjaźń z nieoczekiwanym sprzymierzeńcem.

Chociaż dzieli ich wszystko, obaj odkrywają, że największą siłę daje więź z inną żywą istotą. To opowieść o tym, jak pokonać wszelkie różnice i odnaleźć bliskość nawet w najbardziej nieprawdopodobnych okolicznościach.

Dwa metry wzrostu i marzenie o zwyczajnym życiu

W konkursie zobaczymy także film "Ulya", którego akcja rozgrywa się w radzieckiej Łotwie w 1964 roku. Tytułowa bohaterka to mierząca niemal dwa metry nastolatka, dorastająca w rodzinie starowierców w odległym kołchozie. Jej nietypowy wzrost budzi niepokój bliskich, którzy obawiają się o jej przyszłość.

Gdy o niezwykłej dziewczynie dowiadują się trenerzy koszykówki, Ulya zostaje zwerbowana do znanej drużyny i wyjeżdża do Rygi. Kariera sportowa okazuje się jednak daleka od marzeń o zwyczajnym życiu. Uciekając z powrotem do rodzinnej wioski, zdaje sobie sprawę, że nigdzie nie pasuje. Dopiero gdy zaczyna akceptować swoją wyjątkowość, staje przed wyborem: ukrywać się dalej czy spróbować zostać najlepszą zawodniczką na świecie.

Dom, który był świadkiem historii

Listę pierwszych konkursowych tytułów zamyka "Visitation". To niezwykła historia domu stojącego nad brzegiem jeziora niedaleko Berlina. Budynek jest niemym świadkiem stulecia burzliwych wydarzeń: narodzin nazizmu, wojennego spustoszenia, sowieckiej okupacji i zjednoczenia Niemiec.

Przez dekady jego mieszkańcy przychodzą i odchodzą. Przez progi domu przewijają się losy żydowskiej rodziny, oportunistycznego architekta z żoną czy pełnej ideałów pisarki i jej wnuczki. Dla każdego z nich stary dom staje się bezpieczną przystanią w poszukiwaniu spokoju i własnego miejsca na ziemi.

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