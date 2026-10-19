Nowa rola Radosława Pazury! Zagra w filmowej wersji opowieści o synu marnotrawnym

Radosław Pazura i Filip Gurłacz na planie nowej produkcji TVP

Ruszyły zdjęcia do nowej produkcji Telewizji Polskiej. W fabularyzowanym dokumencie "Dom na końcu drogi" w rolach głównych zobaczymy Radosława Pazurę oraz Filipa Gurłacza. Aktorzy wcielą się w ojca i syna, których losy staną się pretekstem do przeniesienia ponadczasowego przesłania przypowieści o synu marnotrawnym we współczesne realia.

Dla obu gwiazd to nowe i z pewnością ciekawe wyzwanie aktorskie. Prace na planie już się rozpoczęły, a efekt końcowy widzowie mają poznać w 2027 roku.

Współczesna wersja przypowieści o synu marnotrawnym

Fabuła filmu "Dom na końcu drogi" czerpie inspirację z jednej z najbardziej znanych przypowieści – historii o synu marnotrawnym. Twórcy postanowili przenieść jej przesłanie do współczesnych realiów, by pokazać, że opowieść o poszukiwaniu własnej drogi, konsekwencjach życiowych wyborów i bezwarunkowej miłości ojca jest wciąż aktualna.

Bohaterami produkcji są dwaj bracia, Paweł i Kuba. Mężczyzn różni niemal wszystko - od charakteru po podejście do życia. Ich skomplikowana relacja oraz historia ojca, który mimo bólu i rozczarowania nieustannie czeka na powrót syna, staną się główną osią narracji.

Kto stoi za kamerą?

Za nową produkcję odpowiadają twórcy, którzy mają już na koncie głośne tytuły. Reżyserem "Domu na końcu drogi" jest Jan Sobierajski, a producentem Andrzej Kocuba. Duet ten jest znany z filmów "Powołany" i "Mistyczka".

Współautorem scenariusza, obok Sobierajskiego, jest o. Michał Legan OSPPE - kierownik redakcji audycji katolickich TVP. Producentem filmu jest Telewizja Polska S.A. w likwidacji.

Długa lista znanych nazwisk w obsadzie

Na ekranie, obok Radosława Pazury i Filipa Gurłacza, pojawi się cała plejada aktorów. W obsadzie znaleźli się między innymi Michał Meyer, Kamila Kamińska, Henryk Gołębiewski, Arkadiusz Janiczek, Mariusz Krzemiński, Dominika Lignicka, Piotr Mróz oraz Paweł Cwynar.

W filmie wystąpią także Leszek Abrahamowicz, Paweł Mitrowski, Piotr Zajączkowski, Tomasz Schienke, Damian Malesa, Grzegorz Kowalczyk, Magdalena Jaworska, Rafał Szałajko, Dorota Salamon, Marta Lewandowska, Wojciech Billip, Matthew Campbell, Krzysztof Ciś, Iwona Rejzner, Weronika Kostrzewa, Kuba Grabowski i Chris Falconet. Premiera filmu "Dom na końcu drogi" planowana jest na 2027 rok.

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