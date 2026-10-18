Tak wygląda dzisiaj serialowa żona "40-latka"! Anna Seniuk świętuje ważną rocznicę w doborowym gronie

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2026-10-18 17:17

Annę Seniuk pokochała cała Polska za rolę Magdy Karwowskiej w "40-latku". Żona Stefana, którego grał Andrzej Kopiczyński, na naszych oczach rozkwitała jako pani dyrektorowa. Wszyscy chcieli mieć takie łuki, jakie Madzia wymyśliła w mieszkaniu. 83-letnia gwiazda nie zwalnia tempa i nadal jest aktywna zawodowo. Tak świętowała ważną rocznicę.

W serialu "40-latek" Anna Seniuk i Andrzej Kopiczyński grali małżeństwo, które uwielbiała cała Polska. Wielu podejrzewało, że gwiazdy łączu coś więcej także poza ekranem. Po latach Seniuk zdementowała plotki. To, co do dziś zwraca uwagę gwiazdy serialu, to jej kolejne role! Jak się okazuje, nie tylko grą zajmuje się serialowa Magda Karwowska. 

Anna Seniuk nie zwalnia tempa

Kiedy w 2024 r. na Netflix-ie zadebiutowała polska produkcja "Nic na siłę", natychmiast podbiła serca widzów. Teraz możemy oglądać jej kontynuacje pt. "Podlasie", w której widzimy Annę Seniuk w roli głównej. Jej młodsza koleżanka po fachu, Anna Szymańczyk w rozmowie z Radiem Eska wyznała, że jest pod ogromnym wrażeniem sprawności fizycznej swojej starszej koleżanki.

Ale nie tylko kamera kocha Annę Seniuk. Aktorkę często możemy zobaczyć na teatralnej scenie, gdzie wyczynia rzeczy niemożliwe. Okazuje się, że gwiazda "40-latka" jest także poważną panią profesor Krakowskiej Akademii Teatralnej. Właśnie z tej okazji pokazała się na zdjęciach, wśród dwóch innych nestorek szacownej uczelni: Anny Dymnej i Katarzyny Gniewkowskiej

Seniuk, Dymna i Gniewkowska świętują ważną rocznicę

Trzy nestorki.Obchody 80 lecia Akademii Teatralnej w Krakowie

- podpisała zdjęcie na swoim profilu na Instagramie Gniewkowska. 

Fani gwiazd nie byli w stanie ukryć zachwytu. Także młodsze koleżanki po fachu zachwyciły się, widząc piękne panie profesor. Na widok pięknych dam polskiej sceny i kina, zamieścili mnóstwo pięknych, pełnych czci słów. Swoje "trzy grosze" dołożyły też m.in.: Agnieszka Sienkiewicz, Ada Fijał, Kasia Ankudowicz, Joanna Kuberska, 

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