Wprowadzili całkowity zakaz kuchenek gazowych. Realny wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie mieszańców budynków wielorodzinnych

Pomimo popularności i niższych kosztów, kuchenki gazowe są pod lupą ekspertów ze względu na potencjalne zagrożenia dla zdrowia.

Najnowsze badania ujawniają, że gotowanie na gazie może prowadzić do emisji benzenu na poziomie groźniejszym niż bierne palenie, nawet przy włączonej wentylacji.

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Czy kuchenki gazowe są niebezpieczne i szkodliwe?

W Polsce gotowanie na gazie i przyłącza gazu nadal stanowią podstawę gotowania. W większości budynków wielorodzinnych nadal montowane są kuchenki gazowe i wiele wskazuje, że to się w najbliższym czasie nie zmieni. Gaz nadal pozostaje o wiele tańszym produktem niż prąd i gotowanie na płycie indukcyjnej. Jednocześnie wiele się mówi o szkodliwości właśnie kuchenek gazowych. Kolejne badania wykazują, że kuchenki gazowe mogą wydzielać niebezpieczne substancje i gazy. Najnowsze badania wykazały, że regularnie użytkowanie kuchenki gazowej może podnieść stężenie benzenu do poziomu przekraczającego ten, do którego dochodzi podczas biernego palenia. - Benzen tworzy się w płomieniach i innych środowiskach o wysokiej temperaturze (...) Teraz wiemy, że benzen tworzy się również w płomieniach kuchenek gazowych w naszych domach. (...) Dobra wentylacja pomaga zmniejszyć stężenie zanieczyszczeń, ale stwierdziliśmy, że wentylatory wyciągowe były często nieskuteczne w eliminowaniu narażenia na benzen - wyjaśnił profesor Rob Jackson cytowany przez portal poradnikzdrowie.pl. Badania amerykańskich naukowców wykazały także, że może istnieć zależność pomiędzy kuchenkami gazowymi, a niektórymi nowotworami. Poza benzenem, spalanie gazu ziemnego w kuchenkach generuje również inne szkodliwe substancje, które mogą negatywnie wpływać na jakość powietrza w naszych domach. Należą do nich tlenki azotu (NOx), tlenek węgla (CO) oraz drobne cząstki stałe (PM2.5). Te niewidoczne zanieczyszczenia mogą podrażniać drogi oddechowe, zaostrzać objawy astmy i innych chorób płuc, a w dłuższej perspektywie przyczyniać się do problemów sercowo-naczyniowych. Ich obecność jest szczególnie problematyczna w słabo wentylowanych pomieszczeniach, gdzie stężenie może szybko wzrosnąć do niebezpiecznych poziomów.

Nie znaczy to oczywiście, że już teraz możemy jednoznacznie ocenić, że kuchenki gazową są szkodliwe i powinny zostać zakazane. Podstawą naszego zdrowia są regularne przeglądy instalacji gazowej, naprawianie usterek, a także prawidłowa wentylacja pomieszczenia i jego wietrzenie.

Czy kuchenki gazowe zostaną zakazane?

Co jakiś czas w internecie pojawiają się informacje dotyczące wprowadzenia zakazu korzystania z kuchenek gazowych na terenie Unii Europejskiej. Doniesienia te są jednak nieprawdziwe, a w najbliższym czasie taki zakaz nie zostanie wprowadzony. Oznacza to, że korzystanie z kuchenek gazowych w Polsce jest i cały czas pozostanie możliwe.

Tam wprowadzili zakaz kuchenek gazowych. Pierwsza taka decyzja na świecie

Krajem, który rozważa całkowitą rezygnacje z gazu są Stany Zjednoczone Ameryki. Za oceanem faktycznie trwa dyskusja, o tym, by zmienić przepisy i rozpocząć transformację na instalacje elektryczne. Jednak nawet w USA decyzje te spotykają się ze sporym sprzeciwem. Od 2023 niektóre miasta USA próbowały wprowadzić zakaz przyłączy gazowych w nowym budynkach. Decyzje te jednak były regularnie cofane przez sądy. Rewolucję przeprowadził stan Nowy York. Od 2026 roku faktycznie wprowadzono zakaz instalacji gazowych w nowych budynkach do 7 kondygnacji. Od 2029 roku zacznie obowiązywać zakaz dla wyższych obiektów oraz budynków komercyjnych. Przepisy określają jednak pewne wyjątki, takie jak restauracje, szpitale, czy laboratoria. Wprowadzony zakaz nie oznacza jednak konieczności demontażu oraz wymiany kuchenek gazowych, w budynkach już istniejących.

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