Wsyp 3 łyżki i pocieraj przypalone palniki kuchenki gazowej. Japońska metoda wyżre tłuszcz i spaleniznę oraz sprawi, że palniki będą jak nowe. Czyszczenie kuchenki gazowej

Brudne palniki kuchenek gazowych nie tylko zwiększają zużycie gazu, ale też są niezwykle trudne do doczyszczenia tradycyjnymi metodami.

Pojawiła się japońska metoda, która wykorzystuje zjawisko okluzji do łatwego usuwania tłuszczu i spalenizny z elementów kuchenki.

Sprawdź, jak przy użyciu zwykłego oleju i ręczników papierowych, bez szorowania, Twoja kuchenka odzyska blask w zaledwie 15 minut!

Japońska metoda czyszczenia palników kuchenki gazowej. Rozpuszcza tłuszcz i spalone osady

Gotowanie to nie jest czysty proces. Zawsze coś się ubrudzi, coś spadnie, a coś się rozleje. Kuchenki gazowe nadal są najpopularniejsze w polskich domach. Według danych GUS aż 86 proc. polskich gospodarstw domowych ma kuchenki lub płyty gazowe - prawie 30 proc. z nich to urządzenia wyłącznie gazowe, a prawie 60 proc. to kuchenki gazowo-elektryczne. Od pewnego czasu trwa dyskusja, czy takie urządzenia są bezpieczne. Naukowcy wskazują, że kuchenki gazowej mogą emitować groźne dla zdrowia substancje, takie jak formaldehyd, dwutlenek azotu czy tlenek węgla. Kluczem do prawidłowego i bezpiecznego użytkowania kuchenek gazowych pozostaje wentylacja pomieszczenia oraz regularna konserwacja urządzeń.

Prawidłowa konserwacja kuchenek gazowej nie ogranicza się do napraw w czasie awarii oraz przeglądów instalacji. Równie ważne jest codzienne czyszczenie. Podczas gotowania żeliwne elementy kuchenki gazowej pokrywają się tłuszczem, osadami z gotowania oraz spalenizną. Zabrudzone palniki kuchenki gazowej blokują otwory gazu, przez co urządzenie spala go więcej, a gotowanie trwa dłużej. Co więcej, drożne otwory zmniejszają ryzyko niepełnego spalania gazu, które może prowadzić do emisji wspomnianych w artykule szkodliwych substancji.

Każdy, kto choć raz próbował doczyścić zatłuszczone i poprzypalane elementy kuchenki gazowej wie, że nie jest to prosta czynność. Tego rodzaju zabrudzenia nie domywają się łatwo i wymagają szorowania. W internecie coraz większą popularnością cieszy się japońska metoda na czyszczenie palników oraz rusztu kuchenki gazowej, Bazuje ona na okluzji, która stopniowo rozpuszcza trudne zabrudzenia. Wystarczy, że weźmiesz zwykły, najtańszy olej i stara gąbką wetrzesz go w zabrudzone palniki. Następnie weź namoczone w ciepłej wodzie ręczniki papierowe i przykryj nimi palniki. Całość pozostaw na około 15 minut, a następnie przemyj żeliwne elementy pod bieżącą wodą. Tłuszcz świetnie nadaje się do usuwania tłustych plam. łuszcze są związkami niepolarnymi, a inne tłuste osady i spalenizna również mają taką budowę. Olej, jako rozpuszczalnik niepolarny, doskonale wnika w strukturę brudu, zmiękczając go i ułatwiając usunięcie bez intensywnego szorowania. To prosta, ale genialna sztuczka oparta na nauce! Palniki oraz ruszt kuchenki gazowej będą jak nowe.

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