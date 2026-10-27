Jak inteligentne okulary mogą wpłynąć na Twoje życie?

Kolekcja obejmuje modele Clubmaster i Burbank w wersji Audio oraz Wayfarer, Aviator i Zena w linii Gen 3. Użytkownicy mogą wybierać spośród szerokiej gamy soczewek bezbarwnych i przeciwsłonecznych, w tym Transitions®, polaryzacyjnych i z filtrem światła niebieskiego, a także soczewek korekcyjnych bez ograniczeń co do mocy. Ofertę dodatkowo uzupełniają nowe warianty kolorystyczne Ray-Ban Meta Optics.

NOWA GENERACJA INTELIGENTNYCH OKULARÓW – RAY-BAN META GEN 3

Ray-Ban Meta (Gen 3) to kolejny etap rozwoju inteligentnych okularów marki. Smuklejsza, dopracowana konstrukcja, większy komfort użytkowania i technologia nowej generacji trafiają do modeli Wayfarer, Aviator i Zena. Kolekcja została wyposażona w kamerę 3K Ultra HD umożliwiającą rejestrowanie materiałów bez użycia rąk, nowy system sześciu mikrofonów zapewniający wyraźniejszy dźwięk i lepszą obsługę komend głosowych oraz programowalny przycisk funkcyjny, który pozwala szybko uruchomić Meta AI lub ulubione funkcje. Bateria zapewnia do 9 godzin pracy, a elastyczne końcówki zauszników umożliwiają bardziej indywidualne dopasowanie.

Dzięki Meta AI użytkownicy mogą zadawać pytania dotyczące tego, co widzą, odkrywać rekomendacje lokalnych miejsc, tłumaczyć rozmowy w czasie rzeczywistym, sprawdzać wiadomości, ustawiać przypomnienia czy rejestrować chwile z własnej perspektywy – wszystko bez konieczności sięgania po telefon.

KULTOWY AVIATOR W NOWEJ INTELIGENTNEJ ODSŁONIE

Po raz pierwszy do kolekcji Ray-Ban Meta dołącza Aviator – jeden z najbardziej rozpoznawalnych modeli w historii marki. Zaprojektowany w 1937 roku, z czasem stał się symbolem stylu i wyrażania siebie. Teraz jego ponadczasowy design łączy się z Meta AI, możliwością rejestrowania materiałów bez użycia rąk i wysokiej jakości dźwiękiem.

Kolekcję uzupełniają kultowy Wayfarer oraz Zena, wyróżniająca się odważną, geometryczną wariacją kształtu typu kocie oko.

RAY-BAN META AUDIO – NOWY WYMIAR CODZIENNEGO SŁUCHANIA

Ray-Ban Meta rozszerza swoją ofertę o Ray-Ban Meta Audio – pierwsze inteligentne okulary AI skupione wyłącznie na funkcjach dźwiękowych, odpowiadające na jedną z najpopularniejszych potrzeb użytkowników - słuchanie muzyki oraz treści audio. Łącząc technologię open-ear, asystenta Meta AI i komfort noszenia przez cały dzień, Ray-Ban Meta Audio pozwalają słuchać muzyki, podcastów, prowadzić rozmowy telefoniczne oraz korzystać ze sztucznej inteligencji bez konieczności sięgania po dodatkowe urządzenie. Ważą zaledwie 43 gramy, co czyni je najlżejszymi oprawkami w kolekcji Ray-Ban Meta. Bateria zapewniająca do 12 godzin pracy sprawia, że okulary mogą towarzyszyć użytkownikom przez cały dzień.

Model Clubmaster, inspirowany oprawkami typu browline charakterystycznymi dla lat 50. i 60., od lat pozostaje symbolem indywidualnego stylu. Teraz jego rozpoznawalny design łączy się z nowoczesnymi funkcjami audio i Meta AI.

Burbank, wprowadzony w latach 60. i przywrócony z archiwum marki w 2021 roku, wyróżnia się kwadratową oprawką z acetatu. Dziś jego stylistyka vintage spotyka się z technologią audio i sztuczną inteligencją nowej generacji.

WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI PERSONALIZACJI – RAY-BAN META OPTICA

Nowości Ray-Ban Meta wykraczają poza technologię i design oprawek. Kluczowym elementem kolekcji pozostaje szeroki wybór soczewek, odpowiadających na różne potrzeby wzrokowe, style życia i warunki otoczenia. Modele Blayzer Optics (Gen 2) i Scriber Optics (Gen 2) powracają w nowych, sezonowych wariantach kolorystycznych, takich jak Transparent Shiny Dark Olive, Shiny Brick Brown i Transparent Shiny Ocean Blue. Nowe odcienie nadają świeży charakter oprawkom zaprojektowanym z myślą o osobach noszących okulary korekcyjne.

Rozszerzona oferta obejmuje szeroki zakres możliwości korekcji wzroku, w tym soczewki Transitions®, które automatycznie dostosowują się do zmieniających się warunków oświetleniowych. To wyraz podejścia marki, zgodnie z którym przyszłość okularów powinna oferować jeszcze większy wybór, bez konieczności rezygnowania z indywidualnego stylu.

RAY-BAN META NA KOLEJNYCH RYNKACH

Ray-Ban Meta kontynuuje globalną ekspansję, wprowadzając swoje produkty do Hongkongu, Republiki Południowej Afryki, Portugalii, Polski, Malezji, Tajlandii, Indonezji, Filipin i Nowej Zelandii. Terminy premier różnią się w zależności od rynku.