Wykop dołek i wsyp garść na dno, a potem wsadź cebulkę tulipana. Żadna nornica się do nich nie zbliży. Zadziała jak odstraszać na gryzonie. Sposób na ochronę tulipanów przed nornicami

Koniec października to ostatni moment na sadzenie tulipanów, ale kluczowe jest zabezpieczenie cebulek przed nornicami, które potrafią zrujnować cały wysiłek.

Istnieją proste i sprawdzone metody, by skutecznie odstraszyć gryzonie – wystarczy wsypać garść pewnego materiału do dołka lub wykorzystać naturalny odstraszacz.

Poznaj dwie genialne sztuczki, dzięki którym Twoje tulipany będą bezpieczne przez całą zimę i zakwitną bujnie na wiosnę, bez obawy o żerujące szkodniki!

Wykop dołek i wsyp garść na dno, a potem wsadź cebulkę tulipana. Żadna nornica się do nich nie zbliży

Końcówka października to tak naprawdę ostatni moment, aby posadzić tulipany w swoim ogrodzie. Dzięki temu cebulki mają wystarczająco dużo czasu, aby przed nadejściem silnych mrozów rozwinąć silny system korzeniowy, a zimą zawiązać kwiaty, które potem przyozdobią nasz ogród. Oprócz pory sadzenia niezwykle ważną czynnością podczas sadzenia tulipanów jest zabezpieczenie cebulek przed nornicami i myszami, które zimą często niszczą posadzone rośliny. Warto zadbać o ochronę już na etapie sadzenia. Wykop dołek na odpowiednią głębokość i najpierw na jego dno sypnij garść żwiru i dopiero w tak przygotowany otwór włóż cebulkę tulipana. Będzie ona bezpieczna, gdyż nornice i inne gryzonie nie będą w stanie przekopać się przez ostrą nawierzchnię żwiru, aby dostać się do rośliny.

Sposoby na ochronę tulipanów przed nornicami. Zadziałają jak odstraszacze gryzoni

Innym skutecznym sposobem na zabezpieczenie cebulek tulipanów w gruncie przed nornicami jest czosnek. To naturalny odstraszacz gryzoni. Dlatego pokrój ząbki czosnku i wrzuć je do każdego dołka wykopanego pod tulipany, a następnie umieść w niej cebulą i zasyp ziemią. Możesz również zasadzić ząbek czosnku tuż obok tulipanów. Obie metody zadziałają odstraszająco na nornice i myszy. Intensywny zapach czosnku jest dla nich bardzo nieprzyjemny i skutecznie zniechęca je do żerowania w pobliżu.

Sadzenie tulipanów jesienią. Zasady

Istnieje kilka zasad sadzenia cebulek tulipanów, które zagwarantują nam ich rozkwit. Przede wszystkim tulipany uwielbiają słońce, dlatego wybierz miejsce, które otrzymuje co najmniej 6 godzin bezpośredniego światła słonecznego dziennie. Kolejną ważną kwestią jest zadbanie o odpowiednie podłoże pod kwiaty. Idealna jest gleba żyzna, próchniczna, lekko piaszczysto-gliniasta, o neutralnym lub lekko kwaśnym pH. Jeśli masz ciężką, gliniastą glebę, wymieszaj ją z piaskiem, kompostem lub dobrze rozłożonym obornikiem, aby poprawić drenaż. Jednym z nich jest zbyt płytkie sadzenie, co naraża cebulki na przemarzanie, lub zbyt głębokie, co opóźnia kwitnienie. Ogólna zasada to sadzenie cebulki na głębokość równą trzykrotności jej wysokości.

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