Domowa odżywka do zamiokulkasa z dwóch składników. Szybko pobudzi roślinę do wzrostu

Błędy w codziennej uprawie sprawiają, że nawet wyjątkowo wytrzymały zamiokulkas może zacząć tracić swój urok.

Podstawą zachowania zdrowego wyglądu tej rośliny jest dobór odpowiedniego miejsca oraz umiejętne nawadnianie.

W sytuacji, gdy kwiat gubi liście i przestaje rosnąć warto zastosować prosty preparat z dwóch składników, który zregeneruje osłabioną roślinę.

Jak odpowiednio dbać o zamiokulkasa?

Uprawa zamiokulkasa nie wymaga skomplikowanych zabiegów, szczególnie w kwestii dostarczania mu wody. Kwiat ten magazynuje wilgoć w swoich podziemnych kłączach, przez co znacznie lepiej radzi sobie z chwilowym przesuszeniem niż ze zbyt mokrym podłożem. Kolejną dawkę wody należy dostarczyć roślinie dopiero po całkowitym przeschnięciu ziemi w doniczce. Duże znaczenie ma również ustawienie kwiatu w mieszkaniu. Choć okaz ten przetrwa w nieco ciemniejszym kącie pokoju, to optymalne warunki zapewni mu jasne stanowisko z rozproszonym światłem. Należy przy tym pamiętać, że bezpośrednie promienie słoneczne powodują plamy na liściach, a nagłe wahania temperatur i chłód szkodzą jego kondycji. Konieczne jest także zastosowanie przepuszczalnej ziemi oraz doniczki posiadającej otwory odpływowe.

Żółte liście zamiokulkasa i brak wzrostu, oto główne przyczyny

Osłabienie rośliny może wynikać z kilku różnych powodów. Głównym błędem pielęgnacyjnym bywa zbyt obfite podlewanie prowadzące bezpośrednio do gnicia systemu korzeniowego. Czasami jednak pogorszenie stanu kwiatu jest efektem ataku szkodników, zbyt małej ilości światła lub długotrwałego przesuszenia. Jak zareagować, gdy zauważymy marniejącego zamiokulkasa? Pierwszym krokiem powinna być ocena stanu łodyg oraz sprawdzenie poziomu wilgotności podłoża. Jeżeli ziemia przez długi czas pozostaje mokra, trzeba wyjąć roślinę z doniczki, skontrolować korzenie i wyciąć gnijące części. Całkowicie obumarłe i zżółknięte liście możemy delikatnie usunąć. Zdecydowanie odradza się natomiast aplikowanie nawozów osłabionemu okazowi przed wcześniejszym zdiagnozowaniem źródła problemu.

Domowa odżywka do zamiokulkasa z czosnku i mleka. Przepis

Skutecznym, domowym rozwiązaniem wspierającym kondycję zamiokulkasa jest specjalny preparat przygotowany na bazie mleka oraz czosnku. Aby go stworzyć, musimy zaopatrzyć się w wodę, jedną łyżkę mleka i trzy ząbki czosnku. Na początku rozdrobniony czosnek blendujemy z trzystoma mililitrami wody, a otrzymaną zawiesinę odstawiamy na mniej więcej trzy godziny i dokładnie przecedzamy. W drugim pojemniku łączymy półtora litra wody z łyżką mleka, a na koniec dolewamy tam wcześniej uzyskany płyn czosnkowy. Gotowy roztwór świetnie sprawdza się podczas opryskiwania rośliny lub delikatnego przemywania jej liści. Po zakończeniu takiego zabiegu warto przetrzeć zielone części wilgotną szmatką, co pozwoli uniknąć nieestetycznych osadów z mleka. Z kolei w celu zabezpieczenia okazu przed infekcjami i chorobami grzybowymi, dobrze jest wstawić doniczkę na piętnaście do dwudziestu minut do miski wypełnionej tą miksturą. Taki sposób zadziała wyłącznie przy pojemnikach mających otwory w dnie. Pozwalają one na stopniowe wchłanianie cieczy, co równomiernie nawilża całe podłoże i dostarcza mu rozpuszczonych w wodzie substancji odżywczych.

Jak uratować zamiokulkasa i przywrócić mu zdrowy wygląd?

W procesie regeneracji kluczową rolę odgrywają odpowiednia ilość światła, umiarkowane nawadnianie oraz cierpliwość. Trzeba pamiętać, że zamiokulkas rozwija się dość wolno i nie wypuszcza nowych pędów z dnia na dzień. Wyeliminowanie przyczyn wcześniejszego osłabienia oraz zagwarantowanie właściwych warunków sprawią jednak, że kwiat stopniowo odzyska wigor. Ostatecznie to właśnie rozsądne dawkowanie wody, dobór właściwego miejsca i lekka ziemia przesądzają o tym, czy roślina ponownie stanie się zieloną dekoracją wnętrza.

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