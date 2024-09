Kiedy sadzimy tulipany? Wykorzystaj te wskazówki, a wiosną rozkwitną jak na holenderskich polach

Późne lato to najlepszy czas na zakup cebulek tulipanów. To też dobry moment, żeby sprawdzić, w jakim stanie są te, które wykopaliśmy po nieprzekwitnięciu kwiatów. Jeśli chcemy, by tulipany pięknie rozkwitły wiosną, musimy je posadzić jesienią.

Kiedy sadzimy tulipany? Wykorzystaj te wskazówki, a wiosną rozkwitną

Tulipany sadzimy jesienią. Żeby cebulki zdążyły się ukorzenić przed przymrozkami, najlepiej zrobić to w terminie od drugiej połowy września do połowy października. Dobrze jest zrobić to w ciepły, słoneczny dzień. Cebulki umieszczamy na głębokości około 10 cm. Odległość między nimi powinna wynosić co najmniej 5 cm. Gleba powinna być lekka, dobrze przepuszczalna i wilgotna. Tulipany sadzimy w nasłonecznionym miejscu. Po posadzeniu cebulek warto je podlać, by zapewnić roślinom odpowiednią wilgotność. Nie ma potrzeby wcześniejszego moczenia cebul.

Kiedy wykopać tulipany z gruntu?

Tulipany po przekwitnięciu trzeba ogłowić. Czyli obciąć jedynie kwiatostany, łodygi zostawiamy na rabacie. Dzięki takiemu zabiegowi, rośliny nie wytworzą nasion. Cała energia zostanie przekierowania do cebuli. Cebulkę wzmacniają także łodygi i liście pozostawione na rabacie. Zielone części rośliny będą pobierały z ziemi składniki odżywcze i w nich odbywać się będzie proces fotosyntezy. Łodygi i liście tulipanów obcinamy dopiero, po wykopaniu i cebul, gdy całkowicie wyschną. Zeschniętych liści nie wolno zostawiać na długo, bo mogą doprowadzić do gnicia cebuli. W zależności od pogody najlepiej wykopać je w czerwcu lub na początku lipca. Podczas wykopywania cebul, trzeba być bardzo ostrożnym. Najlepiej szpadel pod kątem w odległości kilku centymetrów od łodygi i podważyć całą roślinę. Łapiemy za łodygę i delikatnie wyciągamy ją z ziemi. Po wszystkim sprawdzamy stan cebulek. Szukamy ewentualnych szkodników, śladów gnicia i pleśni. Takich cebulek nie zachowujemy na kolejny rok. Wykopane tulipany zostawiamy w suchym i ciepłym miejscu, tak by trochę obeschły. Dopiero wtedy wykręcamy korzenie i łodygi oraz otrzepujemy cebulki z ziemi. Oczyszczone cebulki wkładamy do przewiewnych pojemników i umieszczamy w ciepłym, suchym i przewiewnym miejscu. Powinny tam zostać aż do jesieni, kiedy znów trzeba będzie wsadzić je do gruntu.

