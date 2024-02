Dodaję łyżeczkę tego płynu do wody z kwiatami. Sprawdzony sposób na to, by tulipany długo stały w wazonie

Wiem, jaki jest najszybszy sposób na pranie ręczników. Bez namaczania i długiego programu. Wrzucam to do pralki i w po 30 minutach wyjmuję czyste i miękkie ręczniki

Co zrobić, żeby tulipany długo stały w wazonie? Na to musisz zwrócić uwagę w kwiaciarni

Jeśli chcemy dłużej cieszyć się pięknymi tulipanami w wazonie pamiętajmy o tym, by kupić świeże kwiaty w pąkach. Często tulipany są pakowane po kilka sztuk i zawijane w folie. Dopiero po rozpakowaniu wiązanki ściśniętej gumką widać w jakim stanie są kwiaty. Dlatego uważnie sprawdź już w sklepie lub kwiaciarni jak się prezentują. Łodygi i liście powinny być zielone i jędrne, a pąki zamknięte. Zwróć także uwagę, by liście nie były poszarpane.

Co zrobić żeby tulipany nie zwiędły? Ważne jest przycinanie i zimna woda

Kiedy kupimy lub dostaniemy w prezencie tulipany, zanim włożymy je do wazonu powinniśmy przyciąć łodygi. Potrzebny będzie do tego bardzo ostry nóż. Dzięki temu nie zgnieciemy łodygi. Końcówki tulipanów przycinamy o około 3 cm, pod kątem 45 stopni. To pozwoli kwiatom pobierać więcej wody. Następnie usuwamy dolne liście, które po zanurzeniu w wodzie mogą zacząć gnić. Dopiero tak przygotowane kwiaty wstawiamy do wazonu z bardzo zimną wodą.

Jak dbać o tulipany w wazonie? Tak przedłużysz trwałość kwiatów

Jeśli chcemy by tulipany w wazonie dłużej cieszyły nasze oczy, warto pamiętać o wymianie wody każdego dnia. Bardzo możliwe także, że kwiaty wypiją cały płyn w ciągu dnia i trzeba będzie go szybko uzupełnić. Wtedy także warto ponownie przyciąć łodygi. Dobrze jest także ustawić wazon w miejscu, w którym jest chłodno i nie ma bezpośredniego słońca. Zbyt wysoka temperatura oraz ostre promienie słoneczne mogą przyspieszyć więdnięcie rośliny.

Co zrobić żeby tulipany nie zwiędły? Tak uratujesz kwiaty w wazonie

Żeby jeszcze bardziej przedłużyć trwałość tulipanów w wazonie można także dodać pół łyżeczki cukru do wody, w której zanurzysz kwiaty. Taka mikstura zadziała jak odżywka przedłużająca żywotność rośliny. Jeśli tulipany więdną, możesz je uratować zanurzając końcówki łodyg w wódce. Wystarczy 30 sekund, by kwiaty odżyły. Jeśli chcesz także przedłużyć trwałość kwiatów oraz zachować ich intensywną barwę możesz dodać również łyżeczkę wódki do wody, w której stoją tulipany. Innym sposobem na przywrócenie jędrność kwiatom jest zanurzenie ich na minutę w lodowatej wodzie.

