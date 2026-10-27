Pogoda na Wszystkich Świętych 2026 przyniesie chłód. IMGW ostrzega przed opadami deszczu

Z najnowszych wyliczeń synoptyków na Wszystkich Świętych 2026 wynikają następujące wnioski:

wynikają następujące wnioski: Przewidywania na Wszystkich Świętych 2026 zapowiadają pochmurną i chłodną aurę, co rozczaruje osoby liczące na słoneczne otwarcie listopada.

Zależnie od regionu termometry w dzień pokażą od około 6 do 11 st. C , a w wielu częściach kraju wystąpią przelotne opady deszczu.

, a w wielu częściach kraju wystąpią przelotne opady deszczu. Pomimo bardzo zimnych poranków synoptycy nie przewidują obecnie mrozu w całej Polsce, choć lokalnie pogoda będzie się mocno różnić.

Przed pójściem na cmentarz należy sprawdzić świeżą prognozę dla swojej okolicy i naszykować ciepłą odzież, wygodne obuwie oraz zabezpieczenie przed opadami.

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Pogoda na 1 listopada 2026 według IMGW. Czeka nas chłód i deszcz

Z prognoz IMGW wynika, że w niedzielę 1 listopada nad znaczną częścią Polski utrzyma się duże bądź całkowite zachmurzenie. Chociaż dokładna sytuacja meteorologiczna będzie zależeć od konkretnego regionu, głównie na południu kraju pojawią się przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 6 do 7 st. C na południu i północnym wschodzie, w granicach 8 i 9 st. C w Polsce centralnej, a także od 10 do 11 st. C w województwach zachodnich.

Takie wyliczenia przekreślają szanse na ciepłą i bezchmurną aurę w całym kraju. Jednocześnie synoptycy wykluczają obecnie uderzenie ogólnokrajowego mrozu. Mimo że w godzinach nocnych i porannych słupki rtęci mogą miejscami spaść w okolice zera, to w ciągu dnia niemal wszędzie utrzymają się dodatnie temperatury. Ponieważ dane o opadach i zachmurzeniu są dynamiczne, warto na bieżąco sprawdzać aktualizacje pogodowe.

Prognoza pogody na listopad 2026. Czy po Wszystkich Świętych przyjdzie zima?

Chociaż w ostatnich dniach października możemy jeszcze liczyć na łagodniejsze warunki, to tuż po Wszystkich Świętych nie nastąpi nagłe uderzenie zimy. Jesienna aura charakteryzuje się dużą zmiennością temperatur z dnia na dzień. Przyjemne i ciepłe popołudnia będą przeplatać się z zimnymi porankami, a podczas bezchmurnych nocy, szczególnie na terenach podgórskich, możliwe są lokalne przymrozki.

Należy mieć na uwadze, że ogólna prognoza dla Polski nie zawsze pokrywa się z sytuacją w konkretnej miejscowości. Odchylenia od normy mogą dotyczyć nie tylko samych wskazań termometrów, ale też siły opadów. Dlatego osoby, które zamierzają spędzić więcej czasu na świeżym powietrzu podczas wizyt na nekropoliach, powinny śledzić lokalne raporty pogodowe tuż przed 1 listopada.

Wszystkich Świętych 2026 a pogoda. Jak ubrać się na cmentarz 1 listopada?

Bez względu na ostateczny rozwój sytuacji pogodowej podczas wyjścia z domu przydadzą się wygodne buty, ciepła kurtka i ubiór na cebulkę. W razie zapowiadanych opadów warto zabrać ze sobą płaszcz przeciwdeszczowy lub parasol. Planując wyjazd na groby bliskich, kierowcy muszą też wziąć pod uwagę trudniejsze warunki drogowe oraz korki tworzące się tradycyjnie w pobliżu nekropolii.

Podsumowując obecne wyliczenia meteorologów, 1 listopada nie przyniesie nam ani siarczystego mrozu, ani słonecznej, złotej jesieni. Wszystko wskazuje na to, że czeka nas typowy, chłodny listopadowy dzień, a najbardziej precyzyjne dane synoptyczne poznamy bezpośrednio przed samym świątecznym weekendem.