Rozgrzej i przyłóż na plamę na kanapie. Wyssie brud, a tapicerka odzyska świeżość. Pranie plam z kanapy

Pranie plam z kanapy domowym sposobem

Plamy na kanapie to dosyć częsty widok. W końcu to jeden z najczęściej używanych mebli w każdym domu. Często widocznym zabrudzeniom na tapicerce towarzyszy też nieprzyjemny zapach. Dlatego warto raz na pół roku wykonać pranie kanapy, aby zachować jej estetyczny wygląd. Oczywiście można w tym celu zamówić usługi specjalistów, którzy wypiorą nasz mebel lub zrobić to samodzielnie za pomocą odkurzacza piorącego. W sytuacji, gdy plamy są świeże lub jest ich niewiele, można z powodzeniem spróbować je usunąć domowym sposobem. Są skuteczne, tanie i bezpieczne dla większości tkanin. Zwłaszcza jeden z nich jest często polecany przez kobiety w sieci i polega na praniu kanapy za pomocą pokrywki od garnka.

Rozgrzej i przyłóż na plamę na kanapie. Wyssie brud, a tapicerka odzyska świeżość

Ten domowy sposób na plamy na kanapie z łatwością uratuje nasze meble tapicerowane. Wystarczy, że zagotujesz około 2 litrów wody i rozpuścisz w niej kapsułkę do zmywarki. Kiedy całkowicie się rozpuści, zanurz w powstałym roztworze szmatkę, delikatnie wyżmij z niej nadmiar wody i owiń wokół pokrywki od garnka. Następnie dokładnie przecieraj tapicerkę tak owiniętą pokrywką. Pamiętaj, aby co jakiś czas ją wypłukać w zrobionym płynie. Kiedy skończysz pozostaw kanapę do wyschnięcia, a potem ją odkurz. Po zakończeniu czyszczenia kluczowe jest zapewnienie odpowiedniego wysuszenia kanapy, aby uniknąć powstawania nieprzyjemnych zapachów stęchlizny, pleśni czy nieestetycznych zacieków wodnych.

Jak pozbyć się plam z tapicerki bez odkurzacza piorącego?

W sytuacji, gdy tapicerka nieładnie pachnie, warto posypać jej powierzchnię sodą oczyszczoną, wetrzeć szczotką i pozostawić na 3 godziny. Po tym czasie odkurzamy sodę, który znakomicie pochłania wszelkie brzydkie zapachy i sprawia, że tkanina pachnie świeżością. Jeśli na tapicerce zauważyłaś tłuste plamy to zasyp je mąką ziemniaczaną i pozostaw na 30 minut. Mąką wchłonie tłuszcz i tym samym plama zniknie. Na trudne do usunięcia plamy polecany jest na również roztwór wody z octem.

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