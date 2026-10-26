Dodaj 1/3 szklanki do wody i spryskaj żółte plamy na poduszce, potem wrzuć do pralki. Zadziała na nie jak odplamiacz, dzięki czemu tkanina będzie jak nowa. Sposób na plamy z potu na poduszce

Żółte plamy z potu na poduszkach to powszechny problem, wynikający z rzadkiego prania wkładów, a nie tylko pościeli. Poznaj rewolucyjny domowy trik, który skutecznie usunie uporczywe zacieki, zanim wrzucisz poduszkę do pralki. Dowiedz się, jak w prosty sposób przywrócić świeżość i higienę Twoim poduszkom, oszczędzając na kosztownych pralniach.



Sposób na usunięcie żółtych plam z potu z poduszki. Zrób to przed upraniem jej w pralce

Choć wiele słyszymy o tym, jak ważne jest regularne i częste zmienianie pościeli, to o praniu wkładów do poszewek mówi się niewiele. A jest to równie ważne, gdyż to właśnie one wchłaniają najwięcej potu, kiedy śpimy. Odpowiednio częste pranie poduszki czy kołdry usunie z nich żółte plamy, ale też kurz i inne alergeny, które mogły się rozwinąć przez ostatnie tygodnie. A jak często powinniśmy prać poduszkę? Z racji, że kładziemy na niej swoją głowę należy to robić nie rzadziej niż raz na 2 miesiące. To właśnie na poduszce często powstają żółte plamy z potu, które potem ciężko usunąć podczas standardowego prania. Oczywiście zamiast oddawać ją do pralni, śmiało możemy uprać ją w swojej pralce. Jednak nie mamy gwarancji, że podczas standardowego cyklu żółte ślady znikną. Kluczowe w praniu poduszki w pralce jest zatem wcześniejsze pozbycie się zacieków i plam, widocznych na jej tkaninie. A pomoże w tym ocet.

Dodaj 1/3 szklanki do wody i spryskaj żółte plamy na poduszce, potem wrzuć do pralki. Zadziała na nie jak odplamiacz

Pot zawiera sole mineralne i białka, które mogą żółcić tkaniny i zostawiać trudne do usunięcia ślady, a kwas octowy znajdujący się w occie pomaga rozpuścić te osady. Jak zatem odplamić poduszkę? Dodaj 1/3 szklanki octu spirytusowego do takiej samej ilości wody. Powstałym płynem obficie spryskaj żółte plamy z potu i pozostaw poduszkę na godzinę. Po tym czasie wrzuć ją do pralki i upierz zgodnie z zaleceniami producenta.

Zasady prania poduszek w pralce

Podczas prania poduszek z wypełnieniem syntetycznym w pralce należy jedynie trzymać się zasady, ale temperatura prania nie była wyższa niż 40 stopni Celsjusza, a obroty nie wyższe niż 400 na minutę, aby nie zbić wypełnienia. Z kolei poduszkę z pierza lepiej oddać do profesjonalnej pralni. Jednak jeśli chcesz poduszkę z pierza prać w pralce, to wrzuć do bębna 4 piłeczki tenisowe, które będą na bieżąco rozbijać pierze i zapobiegną ich zbiciu. Pamiętaj, aby ustawić program do prania delikatnego i temperaturę nie wyższą niż 30 stopni Celsjusza. W obu przypadkach zdecydowanie zrezygnuj też z płynu zmiękczającego, który oblepia włókna i tym samym może negatywnie wpłynąć na strukturę wypełnienia.

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