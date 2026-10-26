Wietrzysz pokój przez 10 minut i zamykasz okno? To powielany błąd. Zimą kluczowy jest inny szczegół

W okresie zimowym liczy się przede wszystkim to, w jaki sposób wietrzymy, a nie jak długo. Krótkotrwałe, lecz szerokie otwarcie okien ułatwia dopływ świeżego powietrza bez ryzyka wyziębienia ścian, podłóg oraz sprzętów domowych.

Nie można przyjąć, że dokładnie dziesięć minut wystarczy w każdej sytuacji. Skuteczność wymiany powietrza zależy od wielu czynników, takich jak aktualna temperatura za oknem, siła wiatru, metraż pokoju oraz liczba osób w nim przebywających.

Zwracaj szczególną uwagę na poziom wilgotności po takich czynnościach jak gotowanie posiłków, gorąca kąpiel czy suszenie odzieży. W takich momentach często niezbędne jest dodatkowe wietrzenie, a także używanie sprawnie działającej wentylacji w łazience i kuchni.

Zaparowane szyby i wyczuwalny zapach stęchlizny mogą być sygnałem poważniejszego problemu. Jeżeli mimo regularnego otwierania okien zauważasz skraplającą się wodę lub pleśń, koniecznie sprawdź, czy kratki wentylacyjne nie są zapchane i czy cały system działa poprawne.

Decydując się na wietrzenie mieszkania w zimowe miesiące, musimy wziąć pod uwagę temperaturę na zewnątrz, siłę wiatru, metraż pomieszczeń, liczbę domowników oraz nasze codzienne aktywności. Niestety, samo rozszczelnienie lub uchylenie okien to za mało, jeżeli wentylacja w budynku szwankuje.

Dlaczego zimą lepiej wietrzyć krótko i intensywnie?

Podczas mrozów o wiele korzystniej jest otworzyć okno na oścież na kilka chwil, niż zostawiać je uchylone na wiele godzin. Takie działanie pozwala na szybką wymianę zużytego powietrza, a jednocześnie chroni ściany, podłogi i meble przed nadmiernym wyziębieniem. Jest to niezwykle istotne, ponieważ dogrzewanie mocno wychłodzonych pomieszczeń generuje wyższe koszty energii. Dobrą praktyką jest również skręcenie kaloryferów tuż przed otwarciem okien i przywrócenie ich do normalnego trybu po zakończeniu wietrzenia, o ile nasza instalacja na to pozwala.

Pamiętajmy jednak, by nie traktować owych 10 minut jako sztywnej reguły, która zawsze się sprawdza. W małym pokoju, w którym zrobimy solidny przeciąg, świeże powietrze napłynie błyskawicznie, z kolei w większych mieszkaniach proces ten może wymagać wydłużonego czasu lub częstszego powtarzania. Sporo zależy również od poziomu wilgotności. Podczas kąpieli, przygotowywania obiadów czy rozkładania mokrego prania generujemy mnóstwo pary wodnej, dlatego w takich sytuacjach warto zatroszczyć się o częstszą wymianę powietrza i wspierać się domową wentylacją.

Samo otwarcie okna nie zawsze rozwiązuje problem

Jeżeli na Twoich szybach stale skrapla się woda, w rogach pomieszczeń pojawiają się ciemne wykwity, a nieprzyjemny zapach stęchlizny nie ustępuje mimo wietrzenia, sprawa może być poważniejsza. W takich przypadkach warto upewnić się, czy kratki wentylacyjne są drożne i niczym niezasłonięte, a wentylatory w łazience i kuchni funkcjonują poprawnie. Kategorycznie nie wolno ich zaklejać ani zatykać, nawet jeśli zimą wieje przez nie chłodem. Z wszelkimi usterkami w blokach wielorodzinnych najlepiej od razu udać się do zarządcy budynku lub wezwać na miejsce fachowca.

Niezwykle ważne jest również świadome minimalizowanie wilgoci w naszych czterech kątach. Podczas gotowania zawsze zakrywaj naczynia, po wyjściu spod prysznica wycieraj do sucha kafelki, a suszarkę z praniem stawiaj tam, gdzie przepływ powietrza jest najlepszy. Jeżeli kłopot z parującymi oknami wciąż powraca, nawet kilkugodzinne wietrzenie może nie przynieść rezultatów. Kluczowy jest nie tylko czas, przez jaki okno pozostaje otwarte, ale przede wszystkim systematyczność, sprawny system wentylacyjny oraz dbanie o właściwy mikroklimat wewnątrz.