Wykop doły w trawniku, a potem zrób z nimi to. Wytępi turkucia podjadka, co do jednej sztuki i uwolni Twój ogród od szkodników przed zimą. Sposób na turkucia podjadka

Czym jest i jak wygląda turkuć podjadek?

Turkuć podjadek należy do grupy owadów z rodziny turkuciowatych. Jest jednym z największych gatunków owadów występujących w naszym kraju. Większość życia spędza w ziemi, gdzie żywi się korzeniami oraz bulwami. Z tego też powodu traktowany jest w ogrodzie jako szkodnik. Turkuć podjadek osiąga długość od 3 do 5 cm. Jego charakterystyczną cechą turkucia są jego przednie odnóża, które są silnie zmodyfikowane i przypominają łopaty lub grabki. Są one szerokie, spłaszczone i zakończone mocnymi kolcami. Głowa turkucia jest stosunkowo mała i skierowana ku przodowi. Posiada parę krótkich czułków oraz mocne szczęki gryzące. Turkuć podjadek może ugryźć człowieka, a jego ugryzienie jest bolesne. Warto wiedzieć, że ugryzienie turkucia podjadka może być potencjalnie niebezpieczne ponieważ istnieje ryzyko zarażanie się tężcem

Tężec jest chorobą wywoływaną przez bakterie Clostridium tetani, które powszechnie występują w glebie i odchodach zwierząt. Ugryzienie owada samo w sobie nie przenosi tężca, ale może stworzyć ranę, przez którą bakterie z zanieczyszczonej ziemi (w której turkuć bytuje) mogą dostać się do organizmu. Dlatego tak istotne jest dokładne przemycie i dezynfekcja każdej rany powstałej podczas prac ogrodowych, niezależnie od jej pochodzenia, a także regularne szczepienia przeciwko tężcowi, aby zapewnić sobie ochronę.

Turkuć podjadek traktowany jest jako szkodnik. Żywi się niewielkimi fragmentami roślin, głównie korzeniami oraz bulwami. Prowadzi to do osłabienie kondycji młodych roślin, a nawet ich całkowitego obumarcia. Mało osób wie, że turkuć podjadek może być także pożyteczny. Żywi się on także ślimakami oraz dżdżownicami, dzięki czemu może pomagać w walce z tymi szkodnikami. Co ważne, turkuć podjadek jako jeden z niewielu szkodników nie zwalnia jesienią. To właśnie o tej porze roku staje się bardziej aktywny. Może ona nawet do listopada niszczyć trawniki i powodować wiele zniszczeń. Zazwyczaj przestaje on żerować zimą, ale eksperci wskazują, że w łagodne zimy może ona zachować częściową aktywność.

Jak pozbyć się turkucia podjadka? Wypróbuj sprawdzony sposób z końskim nawozem

Jedną z najskuteczniejszych, tradycyjnych metod na walkę z turkuciem podjadkiem jest użycie końskiego nawozu. Podczas fermentacji wydziela on mnóstwo ciepła, które działa na te szkodniki jak magnes. W miejscach, gdzie najczęściej widzisz ślady żerowania, wykop doły o głębokości od 60 do 100 cm. Na dno wsyp świeży obornik koński wymieszany z liśćmi i przysyp go cienką warstwą ziemi. Skuszone ciepłem turkucie chętnie wybiorą to miejsce na zimowe schronienie. Kiedy przyjdą stałe mrozy, a ziemia zamarznie, odkop doły i rozrzuć ich zawartość na powierzchni. Pozbawione ciepłego schronienia owady natychmiast zginą od zimna.

Zamiast usuwać - sprzedaj! Za turkucia podjadka płacą nawet 10 zł!

Jak podaje portal deccoria.pl na turkuciach podjadkach może zarobić. Okazuje się, że owady te stanowią cenioną przynętę wśród wędkarzy. Świetnie sprawdza się on w łowieniu dużych ryb, takich jak sumy, liny oraz karpie. Sprzedaż turkuci podjadków może być całkiem opłacalna, a na serwisach społecznościowych może zarobić nawet 10 zł za żywego owada.

Jeżeli chcesz złapać te owady to wpierw zabezpiecz dłonie, aby nie zostać pogryzionym. Następnie należy wypłoszyć szkodnika z ziemi - najlepiej zrobić do wlewając olej lub wodę do wnętrza gniazda. Gdy owady wyjdą na ziemie, złaj je do słoika.

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