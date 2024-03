Jak wygląda turkuć podjadek? Charakterystyka owada

Turkuć podjadek jest owadem o dosyć osobliwym wyglądzie, a jego dorosłe osobniki mogą osiągać nawet 6 cm długości. Ten ciemnobrązowy szkodnik ma charakterystyczne przednie odnóża grzebne, przypominające nieco krecie łapy, które doskonale sprawdzają się podczas kopania tuneli pod ziemią. Dzięki wypustkom na tylnej części odwłoku turkucie są w stanie poruszać się do tyłu nawet w ciasnych tunelach. Poza tym są wyposażone w dwie pary skrzydeł.

Jako nocne stworzenia turkucie podjadki wykazują aktywność głównie po zmierzchu, gdy wyruszają na zdobywanie pożywienia i kopią tunele w poszukiwaniu schronienia. Są gatunkiem wszystkożernym, żywią się w dużej mierze korzeniami, cebulkami i pędami roślin, ale nie pogardzą również larwami i drobnymi owadami.

Cykl życiowy

Samica turkucia jest w stanie złożyć jednorazowo nawet 300 jaj, chociaż ich liczba może być zróżnicowana w zależności od warunków środowiskowych i dostępności pożywienia. Jaja składane są pod ziemią na przełomie czerwca i lipca, a larwy wykluwają się po mniej więcej trzech tygodniach. Aby zapewnić odpowiednią temperaturę w gnieździe, samica podgryza korzonki roślin, które gniją i wytwarzają przydatne ciepło. Turkucie żyją stosunkowo długo jak na owady, osiągając wiek nawet 4 lat.

Turkuć podjadek jako szkodnik

Obecność turkucia podjadka w ogrodzie może mieć poważne konsekwencje dla zdrowia i wyglądu roślin. Szkody powstają na skutek jego żerowania na kłączach, bulwach i korzeniach, co powoduje obumieranie i wysychanie roślin, zmniejszanie plonów oraz pogorszenie ogólnego stanu ogrodu. Ponieważ ten owad preferuje spulchnione i wilgotne gleby, często wykupuje tunele pod zasianymi grządkami.

Ponadto turkuć może być nosicielem infekcji grzybowych lub bakteryjnych, przenosząc je wraz z przemieszczaniem się w glebie. Stanowi to zagrożenie dla roślin chorobami typu zgnilizna korzeni lub mączniak rzekomy. W wielu przypadkach samo kopanie tuneli przez turkucia powoduje uszkodzenia sieci korzeni roślin lub osłabienie struktury gleby.

i Autor: pixabay.com

Czy turkuć może być użyteczny w ogrodzie?

Pomimo że turkucia podjadka zazwyczaj postrzega się wyłącznie jako szkodnika, ma on również pewne cechy, które bywają pomocne w utrzymaniu ogrodu w dobrym stanie. Dlatego pojedyncze osobniki niekoniecznie stanowią problem, a dopiero liczniejsze grupy wymagają interwencji. Oto zalety obecności turkucia w glebie:

Kopanie tuneli przez turkucia bywa korzystne dla napowietrzania gleby . Poprzez przemieszczanie ziemi i tworzenie korytarzy ten owad ułatwia przepływ powietrza do korzeni roślin oraz wspomaga odprowadzanie wody.

. Poprzez przemieszczanie ziemi i tworzenie korytarzy ten owad ułatwia przepływ powietrza do korzeni roślin oraz wspomaga odprowadzanie wody. Turkuć podjadek żywi się organicznymi materiałami, takimi jak resztki roślinne i korzenie, przetwarzając i rozkładając materiały organiczne. Tym samym przyczynia się do zachowania zdrowego cyklu biogeochemicznego w ogrodzie .

. Chociaż turkuć podjadek uszkadza rośliny, żerując na ich korzeniach, poluje też na inne szkodniki. Ofiarą turkucia padają małe ślimaki, larwy lub drutowce, które same są szkodliwe dla roślin .

. Dorosłe owady oraz ich larwy służą jako źródło pożywienia dla drapieżników, takich jak ptaki, jaszczurki czy żaby. W ten sposób turkuć podjadek przyczynia się do zróżnicowania i równowagi w lokalnym ekosystemie.

i Autor: Materiał prasowy

Objawy zniszczeń dokonanych przez turkucia podjadka

Przed przystąpieniem do eliminacji turkucia z ogrodu powinniśmy upewnić się, że mamy do czynienia właśnie z tym szkodnikiem. Na jego obecność wskazują na przykład wyraźne ślady kopania tuneli w ziemi i wypiętrzona gleba, szczególnie w pobliżu roślin. Pojawić mogą się charakterystyczne nierówności, małe wydmy lub otwory do podziemnych korytarzy szkodników.

Dowodem na działalność turkucia są zwłaszcza przegryzione bulwy, korzenie i zielone części roślin. Wyraźnie widać w nich ślady ugryzień, dziury lub brązowe plamy. Jeśli turkuć podjadek w znacznym stopniu naruszył korzenie, może dojść do nagłego więdnięcia i obumierania roślin lub ich zwiększonej podatności na inne szkodniki i choroby. Rośliny wydają się słabe, a ich kolor jest bardziej matowy, pożółkły lub mniej intensywny niż zwykle.

Jak znaleźć gniazdo turkucia podjadka?

Jeśli podejrzewasz, że turkuć podjadek zadomowił się w twoim ogrodzie, wystarczy płyn do mycia naczyń i woda, aby wykryć potencjalnego intruza. Wymieszaj łyżkę płynnego detergentu do mycia naczyń z kilkoma litrami wody w konewce lub innym naczyniu, następnie rozlej na niewielkim obszarze, w którym widoczne są ślady aktywności turkucia podjadka. W ciągu kilku minut szkodnik powinien pojawić się na powierzchni.

Jak pozbyć się turkucia z ogrodu?

W celu skutecznej likwidacji turkuci podjadków przydatne będą środki chemiczne lub pułapki. Inną możliwością jest po prostu mechaniczne usunięcie poszczególnych osobników lub gniazda. Poniżej przyjrzymy się bliżej poszczególnym metodom zwalczania tych szkodliwych stworzeń, a także przedstawimy wady i zalety każdej z nich.

Stosowanie środków chemicznych

Użycie środków ochrony roślin stanowi jedną z najbardziej powszechnych sposobów zwalczania owadów, w tym turkucia podjadka. Takie preparaty dostępne są standardowo w postaci granulowanej lub płynnej. Na rynku dostępne są produkty owadobójcze o różnym składzie, które należy aplikować bezpośrednio do gleby wokół roślin lub do samego tunelu szkodników.

Przy użyciu środków chemicznych pamiętajmy o zachowaniu odpowiedniej ostrożności, aby nie stworzyć zagrożenia dla innych zwierząt lub roślin. Wybór odpowiedniego produktu i postępowanie zgodnie z instrukcjami producenta pozwoli nam uniknąć niepotrzebnego uszkodzenia roślin, które chcemy chronić. Warto tutaj wspomnieć o nowoczesnych preparatach zawierających nicienie. Pozwalają one wyeliminować turkucie podjadki w naturalny i bezpieczny dla środowiska sposób.

Pułapki na turkucie podjadki

Jeśli chcemy wykonać samodzielnie pułapkę na turkucia podjadka, potrzebny nam będzie słoik lub inne naczynie o płaskich ścianach. Taki pojemnik należy zakopać równo z poziomem gruntu w okolicy, gdzie zauważyliśmy ślady szkodników. Możemy zakupić do tego celu gotowe produkty, tzw. pułapki typu Barbera. Sprawdzajmy pułapkę regularnie, mając na uwadze, że mogą złapać się w nią także inne, niekoniecznie szkodliwe owady, które najlepiej wypuścić na wolność.

Do łapania turkuci przydaje się także obornik koński. Wystarczy wykopać dołek i zakopać w nim niewielką ilość obornika. Fermentujący nawóz wytwarza dużo ciepła, dlatego turkucie podjadki chętnie skorzystają z niego do przezimowania. Ta metoda przynosi efekty jesienią, kiedy owady poszukują optymalnego miejsca na przetrwanie zimy. Obornik wraz ze złapanymi turkuciami podjadkami należy wykopać późną jesienią lub zimą, zanim gleba zamarznie.

Mechaniczne usuwanie turkucia

Aby pozbyć się turkucia podjadka, można sięgnąć po olej spożywczy lub płyn do mycia naczyń rozcieńczony w wodzie. Podlanie ziemi jednym z tych produktów zmusi szkodnika do wyjścia z nory. Następnie trzeba go złapać za pomocą łopatki lub podobnego narzędzia i umieścić na przykład w pudełku. Zwróćmy uwagę, że turkucie to bardzo szybkie i zwinne stworzenia, więc podczas takiego „polowania” trzeba nieraz wykazać się zręcznością. Miejmy też na uwadze, że detergenty mogą być szkodliwe dla niektórych roślin.

Jeśli zależy nam na zapobieganiu mnożenia się turkuci, warto rozważyć regularne przekopywanie przestrzeni między rzędami roślin za pomocą motyki lub grabek, zwłaszcza tam, gdzie natknęliśmy się na ślady bytowania szkodników. Nawet jeśli nie uda się w ten sposób usunąć samego gniazda owadów, spowoduje to zagłodzenie larw poprzez narażenie ich na działanie czynników atmosferycznych czy drapieżników.

i Autor: pixabay.com

Zapobieganie obecności turkucia w ogrodzie

Warto pamiętać, że istnieją naturalne sposoby na zniechęcenie turkucia podjadka do tworzenia tuneli w naszym ogrodzie. Dobrym rozwiązaniem może okazać się zasadzenie roślin, których intensywny zapach skutecznie odstraszy te szkodniki. Do takich gatunków zaliczamy na przykład szałwię, koronę cesarską lub czarną olszę. Z tej ostatniej rośliny można wykonać wywar i polewać nim miejsca o największej aktywności turkucia podjadka.

Kolejną metodą jest wykorzystanie żwiru ogrodowego, ponieważ turkuć niechętnie przebywa na obszarach wyłożonych tym materiałem. Warstwa żwiru lub grysu pomoże zmniejszyć ryzyko uszkodzeń spowodowanych przez turkucia podjadka wokół miejsc szczególnie wrażliwych na działalność tego owada, takich jak nasadzenia roślin bądź grządki warzywne lub kwiatowe.

Podsumowanie

Turkucie podjadki stanowią poważne wyzwanie na całym świecie, wpływając destrukcyjnie na plony i wydajność upraw. Ich szybki rozwój i potencjalne trudności w kontrolowaniu populacji wymagają odpowiednich działań ze strony ogrodników i rolników. Stosując opisane w tym poradniku metody, będziemy w stanie pozbyć się tego niechcianego gościa z naszych grządek. Ponadto zrozumienie natury i zachowania turkucia podjadka pomogą nam w utrzymaniu pięknego i zdrowego ogrodu przez cały rok.